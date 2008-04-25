Hafta sonu nasıl geçecek

26 NİSAN CUMARTESİ



KOÇ

Bugün oldukça dengeli bir ruh haline sahipsiniz. Olumlu kararlar verebilir, kararsız kaldığınız konularda bilginizi çoğaltarak karar verebilirsiniz. Yeni başlangıçlara açıksınız. Bununla beraber eğer gereken dikkati göstermeyip kendinizi ihmal etmişseniz, sağlığınızda bozulmalar görülebilir. Bu yüzden kendinize daha iyi bakmanız gerekiyor. Bir akrabanızdan şaşırtıcı bir haber alacaksınız.

BOĞA

Bugün yalnız bir kimseyseniz yalnızlığınızdan beklenmedik şekilde kurtulabilirsiniz. Karşı cinsin aşırı ve alışılmadık ilgisini çekebilirsiniz. İş ve para konularında ağır giden şeylerde hızlanma olabileceği gibi sevdiğiniz kimselerle de aranızda anlamlı ve güzel hediyeler verilebilir ya da alınabilir. Her durumda işleriniz hız kazanacaktır. Yine bugün alacağınız bilgilerin bazıları yanıltıcı olabilir. Karara varmadan önce başka kaynaklara da danışın.

İKİZLER

Hevesle yürüttüğünüz bir konu engellenebilir ve bu durum sizde moral çöküntüsü yaratabilir. Çok aktif ve canlısınız. İşinizle ilgili gelişmeler olabilir. Çevredeki karışıklıklar yüzünden bir konunuzun kaybedildiğini zannedebilirsiniz fakat merak etmeyin. Eğer yeni imkanlar için çevrenize bakarsanız hayatta güzel sürprizler olduğunu da görebilirsiniz. Ailenizde bir sevinç yaşanması olasıdır. Meydana gelebilecek olan gelişmeler sizi fazlasıyla mutlu edip, büyük hayaller kurmanıza sebep olabilir.

YENGEÇ

Bugün karışık duygular içinde olabileceğiniz bir gün. Bu karışık duygular hayatın hemen her alanında olabilmekle birlikte duygusal ilişkilerde daha yoğun olarak hissedilebilir. Cinsiyet farkı olmaksızın burcunuzdaki her insanının ani çekimlere kapılabilecekleri, beklenmedik duygusal ilişkilere ya da isteklere kapılabilecekleri bir gün. Parayla ilgili konularda da olumlu gelişmelere açıksınız ancak önce kendi hesaplarını düzene sokmalı ve neye gerçekten ihtiyacınız var, neyin acelesi yok, buna karar vermelisiniz.

ASLAN

Bugün duygusal olarak kötümser bir yapıya girmeniz ve her şeyi olumsuz yanıyla ele almanız, çevrenize küsmeniz ve içinize kapanmanız olasıdır. Bu gibi duygulara kapılırsanız, bununla mücadele etmeniz gerektiğini unutmayın. İçine kapanıklık sadece can sıkıntınızı arttırmaktan başka bir şeye yaramaz. Güvendiğiniz dostlarınıza borç vermenizin bir sakıncası yok.

BAŞAK

İnsanlarla daha iyi anlaşabilecek bir günün içindesiniz. Bu yüzden, eğer isterseniz bazı anlaşmazlıkları da ortadan kaldırabilirsiniz. Ailenizle birlikte, evle ilgili bir konuyla ilgilenebilirsiniz. Bu durum gerçekleşirse tabii ki, diğer şeylerle ilgilenmek için yeterli zamana sahip olmayacaksınız fakat ailenizle ilgili konularla ilgilenmek için gereken zamanı bulacaksınız. Geç saatlerde sizi sıkan bir konudan kurtulmak için harakete geçmeniz ve yorgunluğu göze almanız olasıdır.

TERAZİ

Şüphelendiğiniz konularda şimdilik bir şey belli etmeden olayları kendi akışına bırakmanızda yarar vardır. Angarya sayılabilecek meşguliyetleri hallettikten sonra bazı güzel olaylar yaşayabilirsiniz. Bazı emeklerinizin boşa gittiğini ya da tam olarak kaybettiğinizi düşünebilirsiniz. Siz bir kadınsanız kendi inatçılığınız yüzünden ilişkilerinizi tatsızlaştırabilirsiniz. İnsanların laf olsun diye de konuşabileceklerini hesaba katmalısınız.

AKREP

Bugün mümkünse hiçbir işe teşebbüs etmemelisiniz. Gelişmeler zaten sizde ferahlık yaratacak ve moral desteği olacaklardır. İnsan ilişkilerinde şanslı ve başarılısınız. Sosyal ilişkileriniz her zamankinden yoğun olabilir. Yeni bir arkadaşlık sizin için birçok açıdan yenileyici ve moral sağlayıcı olabilir. Bugün ani kararlar almamalı, son dakikada karar değiştirmemeli ve hiç bir konuda, herşeyi tam olarak anlamadan konuşmamalısınız.

YAY

Dostlarınızla birlikte olmanız ya da sinema gibi bir eğlence yerinde bulunmanız da olasıdır. Karşı cins ilişkileriniz sakin ve mutluluk verici. Eğer yalnız biriyseniz, yeni bir arkadaşlık kurabilmek için gereken fırsatlarla karşılaşabilirsiniz fakat konuya fazla asılmaya gerek görmeyip, insiyatifi karşı tarafa bırakma eğiliminde de olabilirsiniz. Ay'ın sert etkileri nedeniyle yolculuklarda basit trafik sıkışıklıklarından, gideceğiniz yere geç kalmaya kadar değişebilen bazı sıkıntılara açıksınız.

OĞLAK

Gerek iş, gerekse duygusal ilişkilerinizi sağlam bir temele oturtmaya muktedirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde, hislerinizi açma zorluğu çekebilir veya tereddütte kalabilirsiniz. Bazı şeyleri değerlendirdiğiniz takdirde bir çok şeyin daha rahat hale gireceğini göreceksiniz. Aile içi ilişkilerde daha dikkatli ve uyumlu olmanız gerekiyor. Dargın olduğunuz birisi ile barışabilir veya eski bir dostunuzu görebilirsiniz.

KOVA

Daha iyimser düşünmeye çalışın. Kalabalık içinde son derece ölçülü olmanız gerekiyor. Hangi cinsiyetten olursanız olun, bazı şeyleri çok fazla büyütüyorsunuz. Genel ilişkileriniz ve özel hayatınız hareketlenecektir. Olaylar karşınıza aniden çıkabilirler. Çevrenin uyarı ve tavsiyelerine boş verecek bir günde değilsiniz. Eskiyi bırakıp, yeniye sarılın. Merkür size olumlu etkiler getiriyor, gerek fiziksel, gerekse zihinsel olarak son derece güçlüsünüz.

BALIK

Karşı cinsten birisiyle uzun bir yolculuk yapmanız ve bu yolculukta fazlasıyla yakınlaşmanız mümkündür. Bazı konularda size oldukça işe yarar fikirler verebilirler, bunları değerlendirin. Bozuk giden aşk, iş ve dostluk ilişkilerinizde iyiye doğru dönüş olabilir. İsteklerinizi ifade etmek ve derdinizi dinletebilmek için güzel bir gün. Gün ortasında bazı ufak şanssızlıklar yaşayabilirsiniz fakat bunlar çabuk geçecek olan şeylerdir.