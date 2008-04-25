Hafta sonu nasıl geçecek

26 NİSAN CUMARTESİ
KOÇ
Bugün oldukça dengeli bir ruh haline sahipsiniz. Olumlu kararlar verebilir, kararsız kaldığınız konularda bilginizi çoğaltarak karar verebilirsiniz. Yeni başlangıçlara açıksınız. Bununla beraber eğer gereken dikkati göstermeyip kendinizi ihmal etmişseniz, sağlığınızda bozulmalar görülebilir. Bu yüzden kendinize daha iyi bakmanız gerekiyor. Bir akrabanızdan şaşırtıcı bir haber alacaksınız.
BOĞA
Bugün yalnız bir kimseyseniz yalnızlığınızdan beklenmedik şekilde kurtulabilirsiniz. Karşı cinsin aşırı ve alışılmadık ilgisini çekebilirsiniz. İş ve para konularında ağır giden şeylerde hızlanma olabileceği gibi sevdiğiniz kimselerle de aranızda anlamlı ve güzel hediyeler verilebilir ya da alınabilir. Her durumda işleriniz hız kazanacaktır. Yine bugün alacağınız bilgilerin bazıları yanıltıcı olabilir. Karara varmadan önce başka kaynaklara da danışın.
İKİZLER
Hevesle yürüttüğünüz bir konu engellenebilir ve bu durum sizde moral çöküntüsü yaratabilir. Çok aktif ve canlısınız. İşinizle ilgili gelişmeler olabilir. Çevredeki karışıklıklar yüzünden bir konunuzun kaybedildiğini zannedebilirsiniz fakat merak etmeyin. Eğer yeni imkanlar için çevrenize bakarsanız hayatta güzel sürprizler olduğunu da görebilirsiniz. Ailenizde bir sevinç yaşanması olasıdır. Meydana gelebilecek olan gelişmeler sizi fazlasıyla mutlu edip, büyük hayaller kurmanıza sebep olabilir.
YENGEÇ
Bugün karışık duygular içinde olabileceğiniz bir gün. Bu karışık duygular hayatın hemen her alanında olabilmekle birlikte duygusal ilişkilerde daha yoğun olarak hissedilebilir. Cinsiyet farkı olmaksızın burcunuzdaki her insanının ani çekimlere kapılabilecekleri, beklenmedik duygusal ilişkilere ya da isteklere kapılabilecekleri bir gün. Parayla ilgili konularda da olumlu gelişmelere açıksınız ancak önce kendi hesaplarını düzene sokmalı ve neye gerçekten ihtiyacınız var, neyin acelesi yok, buna karar vermelisiniz.
ASLAN
Bugün duygusal olarak kötümser bir yapıya girmeniz ve her şeyi olumsuz yanıyla ele almanız, çevrenize küsmeniz ve içinize kapanmanız olasıdır. Bu gibi duygulara kapılırsanız, bununla mücadele etmeniz gerektiğini unutmayın. İçine kapanıklık sadece can sıkıntınızı arttırmaktan başka bir şeye yaramaz. Güvendiğiniz dostlarınıza borç vermenizin bir sakıncası yok.
BAŞAK
İnsanlarla daha iyi anlaşabilecek bir günün içindesiniz. Bu yüzden, eğer isterseniz bazı anlaşmazlıkları da ortadan kaldırabilirsiniz. Ailenizle birlikte, evle ilgili bir konuyla ilgilenebilirsiniz. Bu durum gerçekleşirse tabii ki, diğer şeylerle ilgilenmek için yeterli zamana sahip olmayacaksınız fakat ailenizle ilgili konularla ilgilenmek için gereken zamanı bulacaksınız. Geç saatlerde sizi sıkan bir konudan kurtulmak için harakete geçmeniz ve yorgunluğu göze almanız olasıdır.
TERAZİ
Şüphelendiğiniz konularda şimdilik bir şey belli etmeden olayları kendi akışına bırakmanızda yarar vardır. Angarya sayılabilecek meşguliyetleri hallettikten sonra bazı güzel olaylar yaşayabilirsiniz. Bazı emeklerinizin boşa gittiğini ya da tam olarak kaybettiğinizi düşünebilirsiniz. Siz bir kadınsanız kendi inatçılığınız yüzünden ilişkilerinizi tatsızlaştırabilirsiniz. İnsanların laf olsun diye de konuşabileceklerini hesaba katmalısınız.
AKREP
Bugün mümkünse hiçbir işe teşebbüs etmemelisiniz. Gelişmeler zaten sizde ferahlık yaratacak ve moral desteği olacaklardır. İnsan ilişkilerinde şanslı ve başarılısınız. Sosyal ilişkileriniz her zamankinden yoğun olabilir. Yeni bir arkadaşlık sizin için birçok açıdan yenileyici ve moral sağlayıcı olabilir. Bugün ani kararlar almamalı, son dakikada karar değiştirmemeli ve hiç bir konuda, herşeyi tam olarak anlamadan konuşmamalısınız.
YAY
Dostlarınızla birlikte olmanız ya da sinema gibi bir eğlence yerinde bulunmanız da olasıdır. Karşı cins ilişkileriniz sakin ve mutluluk verici. Eğer yalnız biriyseniz, yeni bir arkadaşlık kurabilmek için gereken fırsatlarla karşılaşabilirsiniz fakat konuya fazla asılmaya gerek görmeyip, insiyatifi karşı tarafa bırakma eğiliminde de olabilirsiniz. Ay'ın sert etkileri nedeniyle yolculuklarda basit trafik sıkışıklıklarından, gideceğiniz yere geç kalmaya kadar değişebilen bazı sıkıntılara açıksınız.
OĞLAK
Gerek iş, gerekse duygusal ilişkilerinizi sağlam bir temele oturtmaya muktedirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde, hislerinizi açma zorluğu çekebilir veya tereddütte kalabilirsiniz. Bazı şeyleri değerlendirdiğiniz takdirde bir çok şeyin daha rahat hale gireceğini göreceksiniz. Aile içi ilişkilerde daha dikkatli ve uyumlu olmanız gerekiyor. Dargın olduğunuz birisi ile barışabilir veya eski bir dostunuzu görebilirsiniz.
KOVA
Daha iyimser düşünmeye çalışın. Kalabalık içinde son derece ölçülü olmanız gerekiyor. Hangi cinsiyetten olursanız olun, bazı şeyleri çok fazla büyütüyorsunuz. Genel ilişkileriniz ve özel hayatınız hareketlenecektir. Olaylar karşınıza aniden çıkabilirler. Çevrenin uyarı ve tavsiyelerine boş verecek bir günde değilsiniz. Eskiyi bırakıp, yeniye sarılın. Merkür size olumlu etkiler getiriyor, gerek fiziksel, gerekse zihinsel olarak son derece güçlüsünüz.
BALIK
Karşı cinsten birisiyle uzun bir yolculuk yapmanız ve bu yolculukta fazlasıyla yakınlaşmanız mümkündür. Bazı konularda size oldukça işe yarar fikirler verebilirler, bunları değerlendirin. Bozuk giden aşk, iş ve dostluk ilişkilerinizde iyiye doğru dönüş olabilir. İsteklerinizi ifade etmek ve derdinizi dinletebilmek için güzel bir gün. Gün ortasında bazı ufak şanssızlıklar yaşayabilirsiniz fakat bunlar çabuk geçecek olan şeylerdir.
27 NİSAN PAZAR
KOÇ
Bugün biraz inatçı ve gururlusunuz. Dostlarınız arasındaki bir kadından bir sıkıntı görmeniz olasıdır. Bu sıkıntı dostunuzun size karşı olumsuz tutumlar içinde olmasından çok, onun bazı sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalmanızdan kaynaklanacaktır. Bence yardımcı olmalısınız. Çoktandır istediğiniz ve bugüne kadar belki de birkaç defa, son anlarda kaçırdığınız birşeyi elde edebilir ya da yapabilirsiniz.
BOĞA
Eğer duygusal bir ilişkide arabulucu olmanız gerekirse elinizden geldiğince kaçmaya çalışmalısınız çünkü herşeyin arap saçına dönmesi ve sonuçta suçun size yüklenmesi olasıdır. Sağlığınızda önemli bir zayıflık olmamakla birlikte enerji seviyeniz düşüktür, fiziki bitkinlikler içinde olabilirsiniz. Bu sözlerime önem verin. Neden biraz dinlenmiyor ve kafanızdaki sorunları bir süre için rafa kaldırmıyorsunuz?
İKİZLER
Eğer siz bekarsanız ve süregelen bir ilişkiniz varsa, hangi cinsiyetten olursanız olun bugün sevgilinizle ani bir bozuşmaya ve hatta ayrılığa eğilimlisiniz. Eğer siz bir erkekseniz eşinize ya da sevgilinize ihanet etme eğilimleriniz olabilir. Ama bunu gerçekleştirmeye çalışırsanız eşinizin ya da sevgilinizin durumu farketmesi ve bu yüzden süregelen ilişkinizin bozulması olasıdır. Rekabete dayalı durumlardan kaçınmanız lazım. Mücadele edebilecek gücünüz yok sayılır. Kendinizi güçlü bile hissetseniz yorucu işlerden uzak durmalısınız.
YENGEÇ
Heyecanlı, karışık ve bir saat sonra ne olacağı belli olmayan bir gündesiniz. Çevrenizdeki herşey yüzseksen derece değişiklik gösterebilir. Telaşlı ve karışık fakat kötü olmayan bir gün. Yorgun olmanız mümkündür. Gene bu konularda yargı hataları yapacak ve hakkınızda yanlış yargılara varılmasına sebep olabilecek derecede zihinsel yorgunluk içinde de olabilirsiniz. Geç saatlerde yakın akrabalarınızdan, genç bir insanla münakaşa etmeniz mümkündür.
ASLAN
Eğer gerekli dinlenme şartlarını sağlayabilir ve kafanızı değişik konularla meşgul edebilirseniz olumsuzluklarla karşılaşmazsınız. Aşk hayatınızda zor durumlar yaşayabilirsiniz. Duygusal ilişkiniz bitti bitecek derken karşı tarafın özverili tutumuyla düzeliyor. Olayların siz de farkındasınız. Almanız olası olan haberler sizi hem sevindirecek hem de ilgili oldukları konularda motivasyon kazandıracaklardır.
BAŞAK
Duygusal açıdan fazla alıngan, hassas ve romantik olmanız olasıdır. Bugün sanat aktivitelerine ilgi duyabilir ve bir türlü kafanızı ciddi işler odaklayamayabilirsiniz. Aşık olmanız bile her zamankinden daha kolay. Bir gülümseme, birkaç iyi söz kalbinizi hoplatabilir. Bununla beraber hassasiyetinizin olumsuz yönleri de var. En ufak bir kötü söz hatta sert bir bakış bile kırılmanıza, kızmanıza ve darılmanıza sebep olabilir.
TERAZİ
Duygusal hayatınızdaki çalkantılı durumlar sağlığınızı olumsuz yönde etkileyecektir. Eğer yüzeysel davranmaz, bugünün işini yarına bırakmazsanız güzel günler geçireceksiniz. Ateşli hastalıklara yakalanabilirsiniz. Böyle bir durumda ezbere ilaç almak yerine bir doktora başvurmakta fayda var. Duygularınız başta olmak üzere birçok konuyu ele almanız gerekecek. Size verilen bir sözün tutulmamasından kaynaklanan bir üzüntünüz varsa bu üzüntünüzün boşuna olduğunu bilin.
AKREP
Göreceksiniz ki çevrenizdeki kara bulutlar bugün yerini pırıltılı bir güneşe bırakacak. Mantık herşey demek değildir. İnsan biraz da sezgilerine güvenmeli ve mantığı devre dışı bırakmalı. İnat olsun diye "benim mantığım almıyor" diyorsunuz. Biraz daha gerçekçi olun ve inadı bırakın. Bu karışık psikolojik itilimleri bastırıp yenebildiğiniz takdirde gününüz daha kolay geçebilir.
YAY
Meslek hayatınız olumsuz yönde etkilenecek çünkü kendinizi tutamıyorsunuz. İş yerindeki meslektaşlarınızla ya da çalışma ortağınızla hiç de hoş olmayan tartışmalara girebilirsiniz. Ayrıca her işe 'yapabilirim' diye değil de 'yalnızca ben yapabilirim, benden başka kimse yapamaz' şeklinde atılmanız hiç hoş olmuyor. Zamanı ve ortamı iyi seçerek biraz da sezgilerinizle ve yumuşak başlı tavırlarla girişimlerde bulunmalısınız.
OĞLAK
Davranışlarınızdaki tutku ve hareketlilik size önemli avantajlar sağlayacak. Ama duygusal ilişkide olduğunuz kişiden fazla beklentileriniz olmasın. Onun düşüncelerini değiştirmeye çalışmamalı ve ikna etme yeteneğiniz etkisiz olduğunda süre gelen olayları fazla zorlamamalısınız. Bu arada sevdiğiniz kişiden işleriniz ya da başka nedenlerden dolayı kısa bir zaman ayrı kalabilirsiniz.
KOVA
Sosyal çevrenizi genişletmek ve yetkili konumdaki kişilerle verimli diyaloglar kurabilmek için faaliyetlerde bulunmalısınız. Haksızlığa dayanamıyor ve insanlara yardım etmek amacıyla sürekli çabalıyorsunuz. Bazı olumsuz durumların ortadan kalkması size yükselme arzusu aşılayacaktır. Tuttuğunu koparacak güçtesiniz. Akılcısınız ve planladıklarınızı hayata geçirebileceksiniz.
BALIK
Oldukça karışık bir güne giriyorsunuz fakat diğer etkenler sizin lehinize olduğu için bugün şanslısınız. Çok hoşunuza gidecek olan bir zafer kazanmanız olasıdır. Bu zaferiniz hangi alanda olursa olsun, üzerinde durmanız ve başarınızı pekiştirmeniz gerekiyor. Çünkü elde ettiğinizi yeterli görerek durursanız kazandığınızı tekrar kaybedebilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde ise, beklenmedik bir şansa sahip oluyorsunuz. Özellikle süregelen ilişkileriniz mutluluk verici seviyededir.