Hafta sevgiyle başlayıp telaşla kapanıyor

Mars ve Uranüs arasındaki görünüm iki haftadır yazdığımız gergin etkileri veya beklenmedik olayları, acele hareketlere bağlı sakarlıkları veya kazaları akla getirse de (ki çok daha fazlasını yazmıştık tekrar etmiyorum, ama okumanızı öneririm Niobe’ce), Venüs’ün ve Merkür’ün olumlu görünümleri haftanın negatif etkilerini yumuşatabilir, aşk hayatımıza, sevgi temalı ilişkilerimize keyifli tatlar eklememizi ve fikir paylaşımlarında bulunmamızı sağlayabilir.



Maddi manevi sürprizler, iltifatlar, hediyeler veya seyahatler hayatımızı renklendirebilir. Kısmen daha iyimser düşünebiliriz, daha fazla sosyalleşebiliriz veya çekiciliğimiz ya da popülaritemiz artabilir. Olumlu ilişkiler veya aşk hayatında olumlu gelişmeler ön plana çıkabilir. Faydalı arkadaşlık ilişkileri kurulabilecek günlerde olacağız. Ancak, Neptün özgüvenimizi sarsabilir, bazı kişilerin bizi kullandığı hissine kapılabiliriz, fedakarlık gerektiren durumlarla karşılaşabiliriz veya hayalkırıklıkları yaşayabiliriz. Bu tür şüphe ve endişeleri kafamızdan atalım ve Jüpiter’in pozitif etkilerine odaklanalım.

Bu hafta ortalarında bazı tamamlanmalar ve bitişler var. Merkür’ün de bizi desteklemesi ilişkilerde, iş birliklerinde, alım satım konuşmalarında, yazışmalarda, sunumlarda, pazarlıklarda veya anlaşmalar esnasında ve iletişim ağlarını ve araçlarını kullanırken kendimizi rahat ifade edebilmemizi sağlayabilir.

Ani haraketlerden ve anitepkilerden kaçınalım

Uranüs’ün konumu ise, özgürleşme ve rutinin dışına çıkma arzusunu arttırıp, isyankar kişileri ya da isyanları ön plana çıkartabilir. Otoriteye karşı gelme duyguları bastırılamayabilir. (10 ve 17 Ekim yazılarımız gündemde yine).



Kuraldışı hareketler artabilir.



Sonuçları düşünülmeden yapılan hareketler, şiddeti veya ani hareketlere ya da konsantrasyon eksikliğine bağlı kazaları ve incinmeleri ön plana çıkartabilir. Araba kullanırken, trafikte, elektrikle ilgili ya da teknolojik veya kesici aletlerle, yanıcı maddelerle bağlantılı işler esnasında tedbirli olmakta fayda vardır ya da bu alanlarda aksilikler yaşanabilir.



Hafta sonu, maddi başlıklı konularda veya ilişkilerde zorluklar yaşanabilir. Dikkatli ve politik olmakta fayda var. Bu dinamik enerjiyi olumlu kullanabilirsek çok farklı işler ortaya koyabilir, yüksek yaratıcılığımızı veya özgün fikirlerimizi faydaya dönüştürebiliriz. Hafta sonu olaylar iki haftadır yaşananların tansiyonunu tekrarlayacaktır.



Ancak, aynı zamanda yaklaşan Yeni Ay gerçekleştirebileceğimiz hayaller kurmamız ve başarılı iş ya da parayla ilgili olumlu görüşmeler yapmamız için bizi destekleyecek ve olumlu başlangıçlara zemin hazırlayacaktır.