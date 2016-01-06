Haberleşme sorunları teknolojik aksilikler

Ancak, yanlış anlaşılmalara, yanılgılara, yanıltıcı kişilere, iletişim ve haberleşme başlıklı konularda ve seyahatler esnasında problemlere açık günlerdeyiz. Teknolojik, elektrik, elektronik başlıklı konularda yaşanabilecek aksiliklere karşı gereken tedbirleri almamızda, unutulabilecek veya kaybolabilecek önemli eşya ihtimaline karşı hazırlıklı olmamızda fayda var. Hayal kırıklığı yaşamamak için gerçekçi olmayan beklentilerimizi bir kenara bırakalım birkaç gün için. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel