Ara
EKSTRA
MENÜ
Burçlar Haberleri
ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >Burçlar >Haberleşme sorunları teknolojik aksilikler

    Haberleşme sorunları teknolojik aksilikler

    Niobe Aslı TEMEL
    06.01.2016 - 09:39 | Son Güncelleme:

    Dışa dönük, eğitsel, yeni şeyler öğrenmekten keyif alabileceğimiz ve plan yapabileceğimiz bir gündeyiz.

    Ancak, yanlış anlaşılmalara, yanılgılara, yanıltıcı kişilere, iletişim ve haberleşme başlıklı konularda ve seyahatler esnasında problemlere açık günlerdeyiz. Teknolojik, elektrik, elektronik başlıklı konularda yaşanabilecek aksiliklere karşı gereken tedbirleri almamızda, unutulabilecek veya kaybolabilecek önemli eşya ihtimaline karşı hazırlıklı olmamızda fayda var. Hayal kırıklığı yaşamamak için gerçekçi olmayan beklentilerimizi bir kenara bırakalım birkaç gün için. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel

    Etiketler: astroloji , merkür , kelebek

      EN ÇOK OKUNAN HABERLER

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

        Sayfa Başı

        © Copyright 2020
        Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.