Yangınlarla mücadelede 10'uncu gün... Sıcak bölgelerde son durum...

28 Temmuz'da Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangınları, hava durumunun da etkisiyle birçok bölgede görülmeye başlandı. 10 günde 44 ilde 204 noktada orman yangını çıktı. Bunlardan şimdiye kadar 191'i kontrol altına alındı.

Adana'nın Saimbeyli, Antalya'nın Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere, Yılanlı ve Seydikemer, Aydın'ın Karacasu, Isparta'nın Sütçüler ile Denizli'nin Güney ilçelerindeki yangınlar ise sürüyor.

Yangınlara karadan, denizden ve havadan müdahale ediliyor. İşte dakika dakika son durum...

SAAT 06:00 - DENİZLİ, GÖLBAŞI'NDA YANGIN ÇIKTI

Denizli'nin Gölbaşı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışmalara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA da katıldı. Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesi'nde ormanlık alanda 2 Ağustos'ta çıkan yangın dün kontrol altına alınmıştı.

SAAT 02:00 - MİLAS'TAKİ YANGIN ŞİDDETLENDİ

Muğla’nın Milas ilçesindeki yangında, merkeze 28 kilometre uzaklıktaki 150 nüfuslu Gürceğiz Mahallesi, rüzgarın yön değiştirmesiyle gece yarısı alevlere teslim oldu. Mahallede birçok ev alevler içerisinde kaldı. İlerleyişi tüm çabalara rağmen engellenemeyen ve geniş alana yayılan alevler, Gürceğiz'in ardından Bayır Mahallesini tehdit etmeye başladı.

SAAT 01:00 - BAŞKAN TOKAT'TAN SANTRAL UYARISI

Gece yarısı itibariyle yangında 7'nci güne girilirken, günlerdir söndürme çalışmalarını ve alevlerin seyrini sahada takip eden Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat, endişesini dile getirdi. Durumun çok ciddi olduğunu ifade eden Başkan Tokat, geniş bir hat üzerinde yayılan yangının Yeniköy Termik Santrali’ne yöneldiğini kaydetti. Başkan Tokat, "Gürceğiz Mahallesini ciddi olarak kaybetmiş durumdayız. Ateş termik santrale doğru yönelebilir. Burada durum çok ciddi” açıklamasını yaptı.

SAAT 00.20 - MENTEŞE DE BİR YANGIN DAHA!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Karşıyaka Mahallesi Düzen mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz, iş makineleri, itfaiye ekipleri ile 5 TOMA ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.