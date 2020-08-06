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Haber Giriş: 06.08.2020 - 15:27,Son Güncelleme:

Siz evinizden bile çıkmadan sevdiğiniz gazeteleri ayağına getiriyoruz

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Siz evinizden bile çıkmadan sevdiğiniz gazeteleri ayağına getiriyoruz
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Demirören Medya’dan okurlarını sevindirecek bir haber daha… ‘Gazetelik’ uygulaması, siz evinizden bile çıkmadan sevdiğiniz gazeteleri ayağına getiriyor.

Hürriyet, Milliyet, Posta ve Fanatik E-Gazetelerini tek bir uygulamadan takip edebileceğiniz bu uygulama ile Türkiye ve dünyada neler oluyor, anında haberdar olacaksınız. Gazetelik uygulaması ile dilediğiniz gazeteye abone olabilir ve tüm ekleriyle birlikte takip edebilirsiniz.

Basılı gazete zevkini dijitalde de yaşatan bu uygulamayla günün her saati gündemi takip edebilecek, hiçbir son dakika gelişmesini atlamayacaksınız.

Dijital gazete platformu GAZETELİK ile gazeten dilediğin yerde seninle!

Hemen tıkla alışık olduğun gazete keyfini yaşamaya başla! 

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