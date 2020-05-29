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Haber Giriş: 29.05.2020 - 14:40,Son Güncelleme:

Siz evde kalın biz deneyimleri ayağınıza getirelim

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Siz evde kalın biz deneyimleri ayağınıza getirelim
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Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında mecbur kalmadıkça kurallara uyuyor ve evden çıkmıyoruz. Evde kaldığımız süre boyunca da hayatımızı mümkün olduğunca renklendirmeye çalışıyoruz. Pandemi öncesi yaptığınız ve o çok özlediğiniz aktiviteleri, bir türlü vakit bulamadığınız eğitimleri, hobi atölyelerini, müzik/ dil kurslarını ve çok daha fazlasını evinize getiriyoruz desek…

Evde sıkılıyorum derdine son

“Evde sıkılıyorum, yapacak bir şey bulamıyorum” diyenler bu haberden sonra başını kaşıyacak vakit bulamayacak. Evden eve uzaktan deneyimler platformu Expona ve Hürriyet işbirliği ile artık evde sıkılma derdine son veriyoruz.

Beslenme ve diyet danışmanlığından makyaj yapmanın püf noktalarına, astroloji sohbetlerinden takı tasarım atölyelerine , piyano ve şan derslerinden fotoğrafçılık eğitimine, İngilizce özel derslerden çocuklar için satranç eğitimine kadar pek çok deneyimi evlerinize getiriyoruz.

                                 

Siz evde kalın biz deneyimleri ayağınıza getirelim

Tek yapmanız gereken www.hurriyet.com.tr/deneyim/ adresine girip hem kendiniz hem de çocuklarınız için istediğiniz deneyimleri seçip kayıt olmak.

Evde kalmanın keyfini sonuna kadar yaşayacağınız sınırlı sayıdaki kontenjanlardan yararlanmak için acele edin.

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