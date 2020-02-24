Piyasalar Corona virüsünde ikinci dalganın içinde
Borsa İstanbul, şubat ayının son haftasına oldukça satıcılı başladı. Döviz ve altın tarafında da belirgin bir yükseliş var. Sebebi ise, uluslararası piyasalar Corona virüsü salgınında ikinci bir dalganın içinde ve Türkiye piyasaları da direkt bu akımın içinden kendi payına düşeni yansıtıyor.
Uzun yıllardır bigpara ‘Pusula’ yazarı olarak binlerce kişiye ulaşan Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, geçtiğimiz haftayı değerlendirip, yeni haftada hangi veri ve gelişmelerin takip edileceğini değerlendiriyor. İşte Karayazıcı’nın haftalık piyasa yorumu…
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