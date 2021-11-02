Trafikte 'gerginlik' isyanı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Erdoğan, Bidena Rahatsızız demişti Sınırda ABD-Yunan işbirliği hızlanıyorErdoğan, Biden'a 'Rahatsızız' demişti! Sınırda ABD-Yunan işbirliği hızlanıyor#Dedeağaç Üssü
Eğer yatırılmadıysa emekliliğiniz uzar Buna dikkat: Bilen az...Eğer yatırılmadıysa emekliliğiniz uzar! Buna dikkat: Bilen az...#Yapılandırma
Ronaldo tarih yazdı, Messi ise Neuere geçildi Uyuyanlar çok şey kaçırdı... Film gibi gece...Ronaldo tarih yazdı, Messi ise Neuer'e geçildi! Uyuyanlar çok şey kaçırdı... Film gibi gece...#Cristiano Ronaldo
Midilli cehennemi Her şeyi ifşa etti: Yunan gazeteci öyle şeyler anlattı ki...Midilli cehennemi! Her şeyi ifşa etti: Yunan gazeteci öyle şeyler anlattı ki...#Yunanistan
Zafer Türk dostu adayın... Kritik seçimde sonuçlar belli olduZafer Türk dostu adayın... Kritik seçimde sonuçlar belli oldu#New York
İpler bir kez daha gerildi... Büyük bir hata yaptılarİpler bir kez daha gerildi... "Büyük bir hata yaptılar" #İklim Zirvesi
Tezkere işi Millet İttifakı’nı parçalar mıTezkere işi Millet İttifakı’nı parçalar mı?#Tezkere
Korkunç iddia... Ünlü oyuncudan flaş sözlerKorkunç iddia... Ünlü oyuncudan flaş sözler#Alec Baldwin
Birincilik tacı Itır Esenden alınıp ona verilmişti... Yıllar sonra gelen itirafBirincilik tacı Itır Esen'den alınıp ona verilmişti... Yıllar sonra gelen itiraf#Miss Turkey
Bitcoin için kritik fiyatlama Dev banka açıkladı...Bitcoin için kritik fiyatlama! Dev banka açıkladı...#Bitcoin
Pereiranın yerine Mesut Özil gelebilir Nuri Şahin sonrası olay iddia..."Pereira'nın yerine Mesut Özil gelebilir!" Nuri Şahin sonrası olay iddia...#Fenerbahçe
Tezgahtarlıktan malikaneye: Kendimle gurur duyuyorum Cardi B yeni ev aldıTezgahtarlıktan malikaneye: Kendimle gurur duyuyorum! Cardi B yeni ev aldı#Cardi B.
Haftalar sonra mutlu son... Ve mucize gerçek olduHaftalar sonra mutlu son... Ve mucize gerçek oldu!#Avustralya
Bestemsu Özdemir: Arabam çok eskiBestemsu Özdemir: Arabam çok eski#Bestemsu Özdemir
Hayırlı işler Kemal BeyHayırlı işler Kemal Bey!#Süleyman Soylu
HABERLERHaberler Haberleri

Trafikte 'gerginlik' isyanı

#İstanbul Trafiği#Trafik Kavgası#Hekstra
Trafikte gerginlik isyanı
Tuğba Öztürk

Sağlık çalışanları gibi otobüs şoförleri de 'şiddet' mağduru. İstanbul yollarında direksiyon sallayan otobüs şoförleri, uğradıkları şiddetin olağanlaştığı gerekçesiyle eylem yaptı. Kimi 'maske uyarısı' yaptığı için kimi ise araç solladığı için şiddete uğradığını anlattı. İşte psikolog yorumu eşliğinde otobüs şoförlerinin isyanı ve neredeyse motorun icadı ile yaşıt olan 'trafik psikolojimiz'in son hali...

Haberin Devamı

Yurdun dört bir yanından hemen her gün 'trafikte kavga' haberleri geliyor. Kimi zaman şeridi paylaşamayan iki sürücü, kimi zaman ise 'beni solladın' tartışması, tekmelerin havada uçuştuğu kavgalara dönüşüyor.

MOTORUN İCADIYLA YAŞIT: TRAFİKTEKİ GERGİNLİK!

Daha çok trafikte kalıp, daha çok benzer kavgaların içinde kalan İstanbul yollarında görev yapan otobüs şoförleri ise aynı dertten muzdarip. Son günlerde ardı ardına trafik kavgalarına taraf olan özel halk otobüs şoförleri, kamu hizmeti yaptıklarını hatırlatarak, tıpkı sağlık çalışanlarına olduğu gibi kendilerine yönelik şiddet eylemleri karşısında isyan ettiler.

Trafikte gerginlik isyanı

Geçtiğimiz hafta sonu Mecidiyeköy’de toplanan bir grup özel halk otobüsü şoförü eylem yaptı.


"Şoföre şiddete son" sloganıyla bir araya gelen şoförler adına konuşan Karayolu Taşımacılık ve Emekçiler Sendikası Başkan Şahin Başaraner "Son bir yıl içerisinde şoförlere yönelik saldırılar da çok fazla arttı. Sancaktepe, Zeytinburnu, Bakırköy’de yani İstanbul’un her yerinde silahlı, bıçaklı ve sopalı saldırılar çok yoğunlaştı. Bunun yanında şoföre küfretmek, tokat atmak gibi saldırılar da sıradan olaylar haline gelmeye başladı" dedi.

İstanbul'da; otobüs eksikliğinden, trafikten kaynaklı gecikmelerden dolayı her gün yeni bir saldırıyla karşı karşıya kaldıklarını anlatan Başaraner "Nasıl ki polise, doktora karşı saldırılar kamunun güvencesi altındaysa şoföre yönelik saldırılar da kamunun şemsiyesi altında olmak zorunda. Biz her gün sözlü ya da fiziksel saldırılara uğruyoruz. Biz insanca çalışmak ve yaşamak istiyoruz" dedi.

Haberin Devamı

YAŞADIKLARI SALDIRILARI ANLATTILAR

10 Ekim 2020 tarihinde saldırıya uğradığını anlatan Ferhat Kılıç "İki kişi tarafından önce otobüsün önü kesildi. Ardından da bana, ağza alınmayacak şeyler söylediler. Ben otobüsten aşağı bile inmeden gitmeleri gerektiğini söyledim. Gittiler ancak bir süre tekrar gelip aracın önünü kestiler. Birisi gelip arabanın camına yumruk atmaya başladı. Neden küfrediyorsun diye sorduğumda da aracın kapısına gelip beni dövmeye başladılar. Dayak esnasında ben otobüsten aşağı düştüm o sırada da beni bıçakladılar. Beni bıçaklayan kişiler de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar" dedi.

 Avni Kaplan isimli şoför ise "Ben her gün ayrı bir olay yaşıyorum. Başımıza gelenlerin artık haddi hesabı yok. Kelle koltukta çalışıyoruz. Aracın içinde ne kendimizi koruyabiliyoruz ne de savunabiliyoruz. Kurallara yönelik uyarı yaptığımızda dahi tehdit ediliyoruz. Kısaca kimseye tek bir şey diyemez hale geldik" diye isyan etti.

Haberin Devamı

Diğer şoförler de "Biz hemen hemen her gün bir gerginlikle karşı karşıya kalıyoruz. Saldırı, şiddet gibi olaylarını da neredeyse her ay yaşamaya başladık. Can güvenliğimiz tehlike altında" diye yaşadıkları acı örnekleri anlattılar.

Gözden Kaçmasın

Londrada taksici olmak çok zorLondra'da taksici olmak çok zor! Haberi görüntüle

'MASKE' DETAYI

Şoförlerin haklı isyanını ise Uzman Klinik Psikolog Berkay Ateş yorumladı.

İnsanların trafikte bulunmaktan keyif almadıklarını hatırlatan Ateş "Ya işe yetişmek istiyorlar ya da işten yorgun çıkıp bir an önce eve gitmeyi bekliyorlar. İnsanlar, bu alanlarda sürekli zamanla yarışıyor. Etraftakilerin tahammül seviyelerinin düşük olması haliyle o alanda bulunan herkesi etkiliyor. Zaten bir arabanın içerisinde trafikte olmak zor bir durumken bu insanlar belirli bir süre bir arada kalmak zorunda. Bu duruma ek olarak bir de pandemi sürecindeyiz. Kapalı alanda maske ile kalmak neredeyse nefes almayı imkansızlaştırıyor. Ve nefes alış-verişin düzgün bir şekilde gerçekleşmemesi otomatik olarak vücudumuzda bir stres reaksiyonunu ortaya çıkartıyor" diye konuştu.

Haberin Devamı

“İŞGAL EDİLMİŞ HİSSİ VERİYOR”

Psikolog Ateş şu tespitlerde bulundu:
-İstanbul’da toplu taşıma alanlarında sınır diye bir şey yok. Asansörlerdeki durumda böyledir. Bu ihlal gerçekleştiği anda beyin saldırgan bir tutum haline geçebilir. Her insanın kendi sınırları vardır. Ve bu sınırlar aşıldığında ‘işgal’miş gibi algılanır. Bu duygu mevcut gerginliğimizi neredeyse iki katına çıkartır.

-İnsanların gündelik hayatların sahip oldukları gerginlikleri atabilecekleri bir ortam bulamaması, kendilerini deşarj edememeleri, kolay kolay hobilerini yerine getiremiyor olmaları pandemi süreciyle birlikte travmatik bir süreç yarattı. Gündelik hayatında birçok stres ve kaygı sahibi insanlar aynı ortama toplanıyor.

Haberin Devamı

-Böyle ortamlarda ne yazık ki agresif tepkiler kaçınılmaz oluyor. Bir kişinin verdiği reaksiyon kıvılcım etkisi yaratıyor. İnsanlar çok çabuk galeyana gelebiliyor. Bu konuda herkesin etrafındaki insanları anlayışla bakıyor olabilmesi çok kolay bir durum değil.

 

Avrupa bunu konuşuyor

Avrupanın göbeğinde ölüm gibi bir şey…Avrupa'nın göbeğinde 'ölüm gibi bir şey'… Haberi Görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Trafiği#Trafik Kavgası#Hekstra

BAKMADAN GEÇME!

Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
İdodan İbrahim Tatlısese sürpriz telefon... Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti

İdo'dan İbrahim Tatlıses'e sürpriz telefon... 'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'

#İdo Tatlıses
‘Süslü’ Lale’nin gurbeti

‘Süslü’ Lale’nin gurbeti

#Şebnem Schaefer