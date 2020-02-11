Hürriyet'i ilk okuyan sen ol!

Hürriyet, E-Gazete uygulaması ile kullanıcılarına yenilikler sunmaya devam ediyor. Hürriyet okurları bu uygulama ile gazete ve eklere baskı saatinde erişim hakkı kazanıyor. Tabletten, telefondan ve web sayfası üzerinden erişim imkanı sağlayan Hürriyet E-Gazete uygulamasına Google Play Store ve App Store üzerinden de ulaşılabilir. Türkiye ve Dünya gündeminki haberlere tek tıkla erişim imkanı sağlayan bu uygulamayı, telefonunuz internete bağlı olmadan da kullanabilirsiniz.

Hürriyet E-Gazete, kullanıcılara günün her saatinde tüm platformlardan gazete okuma keyfini yaşatırken geriye dönük 45 günlük arşivine de ulaşım imkanı sağlıyor.