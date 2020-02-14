Hürriyet'i herkesten önce okumak ister misin?
Hürriyet E-Gazete uygulamasıyla, Hürriyet gazetesini, Türkiye’nin en sevilen yazarlarını ve tüm eklerini baskıyla aynı anda okumaya başlayabilirsiniz.
Hürriyet, E-Gazete uygulaması ile kullanıcılarına yenilikler sunmaya devam ediyor. Hürriyet okurları E-Gazete uygulaması ile gazete ve eklere baskı saatinde erişim hakkı kazanıyor.
Tabletten, telefondan ve web sayfası üzerinden erişim imkanı sağlayan Hürriyet E-Gazete uygulamasına Google Play Store ve App Store üzerinden de ulaşılabilir.
Türkiye ve Dünya gündeminki haberlere tek tıkla erişim imkanı sağlayan bu uygulamayı, telefonunuz internete bağlı olmadan da kullanabilirsiniz.
Hürriyet E-Gazete, kullanıcılara günün her saatinde tüm platformlardan gazete okuma keyfini yaşatırken geriye dönük 45 günlük arşivine de ulaşım imkanı sağlıyor.
Hemen denemek için tıkla, 7 günlük ücretsiz üyeliğini başlat
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