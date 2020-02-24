Hürriyet Podcast serileri tüm hızıyla devam ediyor
Yayına başladığı günden bugüne okuyucu deneyimini artıracak her yeniliğe ayak uydurma misyonuyla hareket eden Hürriyet, bu kez popüler kültürün yükselen trendlerinden Podcast yayınıyla okuyucusunun karşısına çıkıyor.
Türkiye ve dünya gündemini Web’de Cepte Tablette hızlı ve güvenilir şekilde okuyucusuna ulaştıran Hürriyet, şimdi de podcast yayınları ile okurlarına artık sağlıklı yaşam tüyolarından psikolojiye, astrolojiden teknolojiye, hukuktan ekonomi /Finans dünyasındaki en son gelişmelere kadar pek çok konuda zengin içerik sunuyor, özel haber yayınları ile fark yaratıyor.
Hürriyet Podcast yayınları Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ve Soundcloud üzerinden dinlenebilirsiniz.
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