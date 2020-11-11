MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriHaberler Hürriyet Ekstra’da Büyük İndirim Günleri Başladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Haberler
Haber Giriş: 11.11.2020 - 15:35 | Son Güncelleme:

Hürriyet Ekstra’da Büyük İndirim Günleri Başladı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet Ekstra’da Büyük İndirim Günleri Başladı!
Abone Olgoogle-news

Tüm paketlerde 1 hafta ücretsiz kullanım sunmaya başlayan Ekstra şimdi 49,98TL yerine sadece 12,99TL!

Hürriyet Ekstra bir çok yeni özelliği ile haberin en ayrıcalıklı halini okurlarına sunuyor…

* Reklamsız haber okuma deneyimi

* Hediye Hürriyet E-gazete üyeliği

* Hediye DsmartGO film dizi paketi üyeliği

* Özel videolu astroloji yorumu

* Ekstra’ya özel haber ve içerikler

* Özel marka indirimleri

* Ayrıcalıklı servisleri ve sınırsız bulmacalar 

Hürriyet Ekstra’yı hemen kullanmaya başla!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle