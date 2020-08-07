Hürriyet Ekstra üyeleri hayatın her alanında ayrıcalıklı!

Hürriyet Ekstra ile ücretsiz Dsmart Film&Dizi paketi aboneliğinden yararlanırken, reklamsız haber deneyiminden sınırsız bulmaca erişimine kadar pek çok alanda sunulan ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz.Reklamsız haber deneyimi ve hediye Film&Dizi paketi

Reklamsız haber deneyimi yaşayan Hürriyet Ekstra üyeleri, abonelik süresi boyunca hediye Dsmart Film&Dizi paketini özel üyelik kodu ile Dsmart üzerinden anında kullanmaya başlayabilecekler.

Özel Marka İndirimleri

Ekstra üyelikleri Türkiye’nin her noktasındaki Burger King, Popeyes, Arby’s, Usta Dönerci ve Sbarro’da sadece kendileri için hazırlanmış Hürriyet Ekstra özel menülerinden yararlanabilecekler. Bununla birlikte Hürriyet Ekstra üyeleri Moov By Garenta, GarentaDay, Mutlubiev ve Yakala.co’dan da %40’a varan sadece Ekstra’ya özel teklif ve fiyatlardan yararlanabilecekler.

Sadece Hürriyet Ekstra’ya özel içerikler

Hürriyet Ekstra üyeleri onlara özel hazırlanmış olan haber, galeri ve içeriklere ulaşabilecekler.

Sınırsız Hürriyet Bulmaca erişimi

Hürriyet Ekstra üyeleri sadece günlük bulmacalarla sınırlı kalmayıp dilediği kadar kare ve çengel bulmaca da çözebilecekler.

Hürriyet Ekstra’yı hemen kullanmaya başla!

Lansmana özel %50 indirim ile hesabim.hurriyet.com.tr adresinden dilediğiniz paketi seçip üyeliğinizi oluşturarak anında ayrıcalıklı Hürriyet deneyiminizi başlatabilirsiniz.