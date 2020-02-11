Hürriyet E-gazete #Evdekal diye bir hafta ücretsiz!

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Haber Detay: Hürriyet, E-Gazete uygulaması ile kullanıcılarına yenilikler sunmaya devam ediyor. Hürriyet okurları bu uygulama ile gazete ve eklere herkesten önce ulaşıyorlar.

Tabletten, telefondan ve web sayfası üzerinden erişim imkanı sağlayan Hürriyet E-Gazete uygulamasına Google Play Store ve App Store üzerinden de ulaşılabilir.

Türkiye ve Dünya gündeminki haberlere tek tıkla erişim imkanı sağlayan bu uygulamayı, telefonunuz internete bağlı olmadan da kullanabilirsiniz.

Hürriyet E-Gazete, kullanıcılara günün her saatinde tüm platformlardan gazete okuma keyfini yaşatırken geriye dönük 45 günlük arşivine de ulaşım imkanı sağlıyor.