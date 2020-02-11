Gündeme dair haberleri ilk sen oku

Günlük gazeteni ve tercih ettiğin ekleri her ortamda yanında kolayca taşımak için E-Gazete uygulamasını indirmeniz yeterli

Üstelik Hürriyet E-gazete #Evdekal diye bir hafta ücretsiz!

Tabletten, telefondan ve web sayfası üzerinden erişim imkanı sağlayan Hürriyet E-Gazete uygulamasına Google Play Store ve App Store üzerinden de ulaşabilirsiniz.

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Türkiye ve Dünya gündemindeki haberlere tek tıkla erişim imkanı sağlayan bu uygulamayı, telefonun internete bağlı olmadan da kullanabilirsin.

Hürriyet E-Gazete, kullanıcılara günün her saatinde tüm platformlardan gazete okuma keyfini yaşatırken geriye dönük 45 günlük arşivine de ulaşım imkanı sağlıyor.

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