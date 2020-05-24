En güzel bayram mesajları belli oldu
Bu bayram arada mesafeler olsa da kalplerimiz yine bir. Sevdiklerinden uzakta olanların sevgi ve özlemlerini tüm Türkiye görsün diye bayram mesajlarınızı bize gönderin istedik. Sizden gelen mesajlar arasından Hürriyet editörleri tarafından en çok beğenilen 30 mesajın sahibi sevdiklerine hediye olarak göndermek için Çikolata Fabrikası Şölen’den sürpriz bayram paketi kazandı.
KAZANANLARIN LİSTESİ
Zümra Coşkun
Eda Melis Yıldırım
Kader Ceylan
Mehmet Yılmaz
Ferhat Elif Akın
Handan Umur Kurtun
Buse Uçar
Sema Düzdemir
Bilge Nur Dinç
Gül Cüra
İlknur Önal
Ceyhun Güven
Gülcan Peksoy
Ebru Yıldırım
Çiğdoş Ünal
Taha Ayaltı
Nida Baykal
Banu Şen
Emine Mızrak Topuz
Seren Döşlü
Fadime İzer
Eda Bayraktar
Meliha Uzaslan
Duygu Ulusoğlu
Azime Çolak
Yasemin Dalyan
Nevzat Kalay
Esra Yıldırım
Yağmur Kara
Ceyda Akgün
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