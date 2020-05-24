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Haber Giriş: 24.05.2020 - 20:49,Son Güncelleme:

En güzel bayram mesajları belli oldu

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En güzel bayram mesajları belli oldu
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Bu bayram arada mesafeler olsa da kalplerimiz yine bir. Sevdiklerinden uzakta olanların sevgi ve özlemlerini tüm Türkiye görsün diye bayram mesajlarınızı bize gönderin istedik. Sizden gelen mesajlar arasından Hürriyet editörleri tarafından en çok beğenilen 30 mesajın sahibi sevdiklerine hediye olarak göndermek için Çikolata Fabrikası Şölen’den sürpriz bayram paketi kazandı.

KAZANANLARIN LİSTESİ

Zümra Coşkun

Eda Melis Yıldırım

Kader Ceylan

Mehmet Yılmaz

Ferhat Elif Akın

Handan Umur Kurtun

Buse Uçar

Sema Düzdemir

Bilge Nur Dinç

Gül Cüra

İlknur Önal

Ceyhun Güven

Gülcan Peksoy

Ebru Yıldırım

Çiğdoş Ünal

Taha Ayaltı

Nida Baykal

Banu Şen

Emine Mızrak Topuz

Seren Döşlü

Fadime İzer

Eda Bayraktar

Meliha Uzaslan

Duygu Ulusoğlu

Azime Çolak

Yasemin Dalyan

Nevzat Kalay

Esra Yıldırım

Yağmur Kara

Ceyda Akgün

OKURLARIMIZDAN GELEN TÜM BAYRAM MESAJLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

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