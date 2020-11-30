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İHA/ hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 30.11.2020 - 01:55 | Son Güncelleme:

Bir köfte ekmeğe 3 bin 150 lira

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Bir köfte ekmeğe 3 bin 150 lira
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Düzce’de sokağa çıkma kısıtlaması sırasında iki vatandaş restorana gidip köfte ekmek almaya çalışınca hayatlarının şokunu yaşadı. Denetimdeki ekiplere yakalanan iki arkadaş hayatlarının en pahalı köfte ekmeğini yedi.

Ülke genelinde pazar saat 20.00'den pazartesi sabahı 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, Düzce’de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetlemelerde bulunuyordu.

Bu sırada iki kişinin bir restorandan alışveriş yaptığını fark eden ekipler hemen duruma el attı.

Polis amiri, restoran içindekilerin çalışma belgelerini kontrol etti. İki arkadaşın sokağa çıkma kısıtlamasını ihlâl ettiği belirlendi.

Polis iki arkadaşa ve yasak olmasına rağmen gel-al servis hizmeti veren işletmeye 3 bin 150'şer lira para cezası kesti.

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