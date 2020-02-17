Bigpara mobil uygulaması ile piyasaları anlık takip edin

Bigpara uygulamasını kullanarak canlı borsa, döviz kuru ve altın fiyat bilgilerine anlık ulaşarak portföy yönetiminizi kolayca yapabilirsiniz.

Tüm bunların yanında çeşitli analizlere, dünya borsa endekslerine ve konularında uzman ekonomistlerin yazılarına ulaşabilir ve yine uygulama üzerinden teknik analiz yapabilir.

BORSA İSTANBUL'U ANLIK TAKİP EDİN

Bigpara mobil uygulamasını kullanarak nerede olursanız olun; Borsa İstanbul hisse senedi verileri ve endekslerini, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) verilerini eş zamanlı olarak takip edebilirsiniz. Böylelikle hisse senetleri ve VİOP fiyat seviyelerine, son durum ve miktar bilgilerine hızlıca ulaşabilir; alım/satım işlemleriniz için karar verebilirsiniz.

Ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) haberlerini anlık takip edebilirsiniz.

ANLIK PARİTE BİLGİLERİNE ULAŞIN

Kullanacağınız bigpara mobil uygulaması ile dolar, Euro, sterlin ve diğer tüm döviz paritelerine kolayca ulaşabilirsiniz.

Bu verilerin yanında, gram altın, çeyrek altın, gümüş, petrol verilerine ve çok daha fazlasına mobil uygulama üzerinden ulaşabilirsiniz.

KENDİ KİŞİSEL SAYFANIZI OLUŞTURUN

Bigpara uygulaması üzerinden kişiselleştireceğiniz sayfanız ile öncelikli olarak takip ettiğiniz hisse senetleri, döviz paritesi ve emtialara tek sayfadan kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

FİYAT ALARMI ÖZELLİĞİYLE ZAMAN KAZANIN

Bigpara mobil uygulamasının ‘alarm’ özelliğini kullanarak takip ettiğiniz hisse senedi, VİOP, döviz pariteleri ve serbest piyasa verilerinde ayarladığınız seviyelere ulaşıldığında hemen bildirim alabilirsiniz.

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