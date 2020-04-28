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Pentagon nedir? Pentagon nerede?

Hürriyet Haber
28.04.2020 - 07:42 | Son Güncelleme:

Pentagon, geçmiş yıllarda ABD Donanmasına ait pilotların görev sırasında karşılaştıklarında kayda aldıkları, tanımlanamayan uçan nesnelere (UFO) ilişkin görüntüleri resmen yayınladı. Gündemdeki haberler ardından en çok araştırılan konulardan biri de Pentagon oldu. Peki, Pentagon nedir? Pentagon nerede?

Pentagon, ABD'nin Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın genel adıdır.

Arlington County Virjinya, Washington sınırında bulunmaktadır. ABD'deki askeri işlerle ilgili tüm resmi kurumlar, Pentagon kapsamında ele alınır. Adını Washington'da üstlendiği binanın biçiminden alır. 1941 ile 1943 yılları arasında inşa edilen ve iç içe geçen beş tane beşgenden (pentagon,yunanca'da beşgen demektir) oluşan bina 600,000 m² toplam alan ve 340,000 m² kullanım alanıyla dünyanın en büyük resmi daire binalarından biridir.

Etiketler: pentagon nerede , haber linkleri , kategori , gündem

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