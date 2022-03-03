Dünya Kupası’na gidecek polise ‘Survivor İngilizcesi’

Muhalefetin bu görevlendirmeyle ilgili eleştirilerini yanıtlayan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren şunları söyledi:

BM POLİSİNİ EĞİTTİK

“İmkân ve kabiliyetlerimizi sunma açısından söyleyeceğim. BM’deki polis temsilcisi geçen hafta buradaydı, bir tören vardı. BM içerisinde görev alacak birçok ülkenin polislerine, görev alacakları yerlerde nasıl davranacakları, eğitimleri konusunda bizimle kapsamlı bir eğitime geçtiler. Birçok ülkeden gelen polisler almış oldukları eğitimden sonra, örnek eğitimden sonra gidecekler, BM nerede uygun görürlerse orada görev yapacaklar. Bu şunu gösteriyor, bizim eğitimimiz, bizim polisimizin standardı, kapasitemiz Avrupa standartlarında, BM standartlarında kabul görmüş.

GÖNÜLLÜLÜK ESASI

Gönüllülük esasına göre, genelde Arapça ya da İngilizce bilen personel tercihen olabileceği ama biz personelimizi belirlemedik daha henüz. Mayıs-haziran aylarında genel atama dönemlerinden dolayı, kalifiyeli personelimizi, daha nitelikli personelimizi nasıl istihdam edebileceğimizle ilgili bu çalışmayı yaptıktan sonra belirleyeceğiz. Bu çalışmayı yaptıktan sonra belki çok geniş anlamda değil ama kaba anlamda ‘Survivor İngilizcesi’ denilen cinsten belki bir dil kursuna, o ülkenin yaşam şartlarının, kurallarının, ceza hukuku gibi, özel hukuku gibi, genel kültür gibi, gelenekler gibi gittiği zaman neyi nasıl yapacağına dair bir takım bilgilerle donatılmış bir eğitim programı da planlıyoruz. Katar hükümetinin ya da Katar polisinin emrine girmeyeceğiz.”