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Güzel Fikirleri Ekonomik Değere Dönüştürüyor

#Allbatross#Girişim#Sermaye

Girişim Sermayesi Şirketleri, girişimlerin başarıya ulaşmasında ve  varlıklarını istikrarlı bir şekilde sürdürmelerinde son derece önemli.

Finansman başta olmak üzere girişimlere bir çok konuda destek veren Girişim Sermaye Şirketleri sahip oldukları network,tecrübe,iş bağlantıları gibi bir çok  konuda  girişimlere destek vererek girişimlerin önünü açıyor ve hızlı bir şekilde büyümelerini sağlıyor.

2021 yılı Haziran ayında kurulan ve kısa sürede bir çok girişimciye destek olacak adımlar atan Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürü Serkan Önem ile Girişim Sermayesi Şirketlerini konuştuk. 

Serkan Bey,yeni kurulan bir şirketsiniz fakat iyi bir çıkış yakaladınız.Kurumunuz hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz?

Allbatross Gsyo, farklı sektörlerde hatrı sayılı yatırımları bulunan Ercan Şirketler Topluluğu’nun en yeni üyesi.Daha 6 aylık bir geçmişimiz olmasına rağmen bu zamana kadar onlarca girişimciyle yol almayı başarmış bir kurumuz. Tabi bu başarıda mensubu bulunduğumuz gurubun yarım asrı aşan iş dünyası ve sanayicilik birikiminin katkısı çok ama çok büyük.

İsme baktığımızda markanın  özel bir hikayesi var gibi duruyor.

İş dünyasında ve yeni girişimlerde başarılı olmak için kritik bazı noktalar vardır.Bunlardan en önemlisi konan hedefe ulaşabilmek için istikrarlı bir şekilde  faaliyetleri sürdürmektir. Enerjiyi doğru kullanmak ve başarıyı uzun yıllar devam ettirecek adımlar atmak girişimciler için son derece önemlidir. İsmimizi çok özel bir kuş türü olan Allbatross kuşundan  esinlenerek koyduk. Allbatross kuşu enerjisini uzun süre verimli bir şekilde kullanan,çok fazla kanat çırpmadan,bir nevi stratejik davranarak havada süzülerek, okyanusları aşan bir kuş türü.Bizim şirket olarak da temel ilkemiz en doğru yatırımla en uzun süre en yüksek verimi ve katma değeri oluşturmak olduğu için ismimizi bu şekilde koymuş olduk.

Sizin için bir girişimi veya fikri değerli kılan özellikler nelerdir? Yatırım yaparken hangi kriterler sizin için önemlidir?

Biz şirket olarak her bir fikri önemsiyor ve değerli kılıyoruz. Fakat bir fikrin ticarileşebilmesi için bazı niteliklere sahip olması gerekir. Öncelikle bir fikrin bireysel veya toplumsal olarak mevcut veya oluşabilecek bir ihtiyacı karşılayacak olması son derece önemli. Sonuçta insanlar her ne kadar kararlarını bir takım duygusal nedenlerle alıyor olsa da satın alma aşamasında giderilmesi gereken ihtiyaçlar insanlar açısından son derece önemli. Bunun yanında fikrin ölçek  olarak sadece bir bölgeyi veya ülkeyi hedeflememesi globale yani uluslararası alanda da  bir amacı ve anlamı olması gerektiğine inanıyoruz.Ayrıca fikrin veya girişimin arkasındaki ekip de bizler için son derece önemli.Sonuçta başarıya giden yolda ekip ve insan sermayesi altı çizilmesi gereken önemli bir nokta.

Sektör önceliğiniz ve bütçe sınırınız var mı?

Şirket olarak, yatırım yapacağımız sektörler konusunda her hangi bir sınırlandırmamız veya her hangi bir sektöre tanıdığımız öncelik açıkcası yok.Her sektörden fikre açık bir kurumuz yeterki bu fikir bir önceki sorunuza cevap olarak belirttiğim kriterlere uygun olsun. Bütçe konusunda da her hangi bir sınırlama da getirmedik.Yani şirket olarak 50 binin altında veya şu rakamlar aralığında bulunan girişimlere yatırım yapacağız şeklinde bir bir kriterimiz yok.Çünkü   her bir fikrin ihtiyaç duyduğu bütçe farklı olabilir.Bu nedenle de biz bütçe konusunda bir alt veya üst limit oluşturmadan girişimlere destek oluyoruz.

Süreç nasıl işliyor peki?

Aslında girişimcilerin veya yeni bir fikrin ihtiyaç listesininin ilk maddeleri hemen hemen aynıdır. Finans kaynağı bunlardan ilkidir ve fikrin realize olması için en önemlisidir. Finansla birlikte realize olmaya başlayan bu fikrin istikrarlı bir şekilde büyümesi için marketinge,ulusal ve uluslararası alanda bağlantılara,profesyonel insan kaynağına ihtiyacı vardır.Biz şirket olarak sürecin her aşamasında yer alıyoruz.Sadece finans tarafı değil,pazarlamadan yönetime ihtiyaç olan tüm süreçte desteğimizi sürdürüyoruz.

Son olarak şirketimizle ilgili şunları ekleyebilirim,biz,müşteri odaklı hizmet anlayışıyla iş ortaklarının beklentilerini en üst düzeyde karşılamayı amaçlayan,uzman kadrosuyla finans, yönetim ve strateji alanlarında iştiraklerine hak ettikleri kalitede hizmet vermeyi, değerli ve güvenilir bir partner olmayı hedefleyen bir kurumuz.

 

İlandır.

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#Allbatross#Girişim#Sermaye

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