Günün genel atmosferi: Aktif bir gün, ama ilişkilerde dikkatli olmalı!

Sosyal aktiviteler hoşumuza gidebilir, ama öğle saatlerine kadar Venüs’ün, öğle sonrası ise Merkür’ün konumu ilişkilerde tartışmaları veya gerilimi tetikleyebilir. Daha anlayışlı olmaya çalışmamızda, egomuzu veya kibirli yönlerimizi arka plana atmamızda ve karşımızdaki kişilerin hassasiyetlerini anlamaya çalışmamızda fayda var. Dikkatli davranmamız ve cümlelerimizi dikkatle seçmemiz gereken bir gündeyiz. İlişkilerimizden dersler çıkartabiliriz.