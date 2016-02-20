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Astroloji
Haber Giriş: 20.02.2016 - 09:47 | Son Güncelleme:

Günün genel atmosferi: Aktif bir gün, ama ilişkilerde dikkatli olmalı!

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Günün genel atmosferi: Aktif bir gün, ama ilişkilerde dikkatli olmalı!
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Aslan burcunda bulunan Ay, gün boyu hareketli, sosyal ve aktif bir ruh halinde olacağımıza dikkat çekiyor.

Sosyal aktiviteler hoşumuza gidebilir, ama öğle saatlerine kadar Venüs’ün, öğle sonrası ise Merkür’ün konumu ilişkilerde tartışmaları veya gerilimi tetikleyebilir. Daha anlayışlı olmaya çalışmamızda, egomuzu veya kibirli yönlerimizi arka plana atmamızda ve karşımızdaki kişilerin hassasiyetlerini anlamaya çalışmamızda fayda var. Dikkatli davranmamız ve cümlelerimizi dikkatle seçmemiz gereken bir gündeyiz. İlişkilerimizden dersler çıkartabiliriz.

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