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    Günün genel atmosferi

    Hürriyet Haber
    25.02.2016 - 09:40 | Son Güncelleme:

    Sosyal anlamda hareketliyiz.Grup aktiviteleri veya ekip çalışmalarında başarı elde edebiliriz.

    Merkür’ün olumlu görünümleri, iş hayatında, ticarette, finansal alanlarda veya kültürel başlıklı konularda başarı vaat ediyor. Mental açıdan hareketli ve kafaların iyi çalıştığı günlerde olacağız. Önemli kararlar, önemli anlaşmalar, hatta bir süredir konuşmaktan kaçınılan kişilerle konuşmalar gündeme gelebilir. Konusunda uzman ve tecrübeli kişilere danışabileceğimiz, raporlamalar, tezler, sınavlar, sözlü ve yazılı ifadeler ve görüşmeler için uygun günlerdeyiz.
    Günlük burç yorumlarınızı okurken yükselen burcunuzun günlük yorumunu öncelikle okumalısınız. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… 

    Etiketler: niobe , kelebek , yazar

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