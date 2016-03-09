Güneş tutulması gerilimi artırabilir

Beklenmedik gelişmeleri, değişken koşulları ve şartları önümüze getirebilecek olan bu tutulmanın Balık’ta olması su, kimyasallar, denizler gibi konuları, yardımlaşma derneklerini, yardım faaliyetlerini, geçmişle bağlantılı konuları, bilinçaltını ilgilendiren iyileşme süreçlerini ön plana çıkarıyor.

Sürekli değişen koşullar, ortamlar veya durumlar nedeniyle yanlış adımlar atmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Belirsiz durumlar, kafa karışıklıkları, düzensizlikler de söz konusu olabilir.

Bu esnada bazılarımız ağır sorumluluklar alabilirler. Bazılarımız ise, sorumluluklardan ne pahasına olursa olsun kaçarak bambaşka bir yöne doğru yeni başlangıçlar yapabilirler. Bu süreçte, geçmişle hesaplaşabiliriz.

Tutulmanın aynı zamanda bir Yeni Ay olması, bir taraftan eski yaraları sarmaya çalışırken, bir taraftan da yeni başlangıçlar yapabileceğimize işaret ediyor. Yeni girişimlerde bulunabilir, yeni yöntemler deneyebilir, yeni bir yöne ilerleyebilir, hayatımızda değişiklikler yapabiliriz.

Ancak, yapılacak yenilikler maddi içerik taşıyorsa, maddi anlamda risk almamaya çalışmak daha doğru olur. Daha detaylı bir bilgi istiyorsanız, internet sayfalarımızdan Balık burcunda Güneş tutulması başlığındaki yazımızı okuyabilirsiniz.

Bizi hayatın rutininden çıkartmak ve hayatımıza bazen şok etkisiyle, bazense hoş sürprizlerle yeni bir yön vermeye çalışan Güneş tutulmaları her yıl en az iki kere yaşanıyor. Umarım hepinizi hoş sürprizler yakalar.