Güneş gözlüğü seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

Daha çok yaz aylarında gözlerimizi güneşin zararlı ışınlarından korumak için kullandığımız güneş gözlükleri, özellikle son birkaç yıldır her mevsim yanımızdan ayıramadığımız aksesuarların başında geliyor. Hazırlıksız yakalanılan selfie çekimlerinin kurtarıcısı olan güneş gözlükleri, kullanıcısının tarzı hakkında da önemli ipuçları verebiliyor. Bu nedenle güneş gözlüğü seçerken hem göz sağlımızı hem de tarzımızı dikkate almak gerekiyor. Peki, kendimiz için en doğru güneş gözlüğünü seçtiğimizden nasıl emin olabiliriz? Işte detaylar…