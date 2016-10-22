Gündüz gerilim gece romantizm!

Sabah saatlerinde beklenmedik gelişmeler, gergin ortamlar, stresli durumlar veya saldırgan kişilerle uğraşılabilir. Ani tepkiler vermekten, acele hareketlerden veya hızlı kararlar almaktan özellikle sakınmakta ve dikkatli konuşmakta fayda var. Değişen durumlar, aniden oluşan gelişmeler ya da farklı fikirler ve yaklaşımlar planlarda da değişikliklere neden olabilir. İkili ilişkiler veya iş birlikleri hassaslaşabilir ya da meydan okumalar veya rekabet ortamları söz konusu olabilir, ilişkiler iyi yönetilmeli. Gece saatleri, ise tam tersi sevgi temalı ilişkileri besleyen ve kuvvetlendiren romantik etkiler devrede olacak.