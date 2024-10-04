Zürih’te kreşe saldırıda Aras yaralandı

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Saldırgan, çocuklara kreşe giderken yolda saldırdı. Kreşin bakıcıları saldırganı etkisiz hale getirdi. Polisin gözaltına aldığı 23 yaşındaki gencin Çin vatandaşı olduğu ve bir yıldır İsviçre’de öğrenci olarak bulunduğu belirtildi. İsviçre polisi yaptığı açıklamada, 5 yaşındaki bir çocuğun ciddi şekilde yaralandığını ve diğer iki çocuğun da hafif yaralandığını söyledi. Yaralanan çocuklardan birinin Aras olduğu öğrenilirken Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada sürecin yakından takip edildiği belirtildi. Bakanlık, bıçaklı saldırı sonrasında Aras’ın durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlının çocuklarla veya kreşle ne gibi bir bağlantısı olduğu henüz bilinmiyor. Olayın terör saldırısı olmadığı üzerinde duruluyor.