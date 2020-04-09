Zürih Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri
Dünyada bulunan ülkelerin belirli bölgelerinde Başkonsoloslukla bulunmaktadır. Konsolosluklarda, o bölgede Yaşayan Türk vatandaşlarının belirli işlemleri yapılmaktadır. Bunlardan birisi de Zürih Türk Başkonsolosluğu'dur. Peki Zürih Türk Başkonsolosluğu nerededir? Konsolosluk iletişim bilgileri, adresi, telefon numarası ve çalışma saatleri nelerdir? İşte, detaylı bilgileri sizler için hazırladık.
Zürih Türk Başkonsolosluğu İsviçre'de bulunmaktadır. Zürih Türk Başkonsolosluğu İsviçre'ye olan Türk ilgisini desteklemektedir. Ayrıca Konsolosluklar kültürel ilişkilerin geliştirilmesinde de büyük rol oynamaktadır.
Zürih Konsolosluğu İsviçre'de bulunan Konsolosluklardan birisidir. Konsolosluklar o bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının doğum, evlilik, pasaport, noter, askerlik gibi işlemlerinin yapılamasında görevli kurumlardır.
Zürih Türk Başkonsolosluğu Adresi
Zürih Türk Başkonsolosluğu İsviçre ülkesinde yer almaktadır. Açık adresi şu şekildedir: Turkish Consulate General in Zurich, Switzerland Weinbergstrasse 65 8006 Zurich Switzerland
Zürih Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası
Zürih Türk Başkonsolosluğu çalışma saatleri pazartesi ve cuma günleri arasında 09:00 ile 13:00 aralığındadır. 14:00 ile 17:00 saatleri arasında telefon numarası ile ulaşılabilir. Zürih Türk Başkonsolosluğu telefon numarası ise şu şekildedir: (+41) 44 368 29 00
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