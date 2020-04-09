Zürih Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri

Zürih Türk Başkonsolosluğu İsviçre'de bulunmaktadır. Zürih Türk Başkonsolosluğu İsviçre'ye olan Türk ilgisini desteklemektedir. Ayrıca Konsolosluklar kültürel ilişkilerin geliştirilmesinde de büyük rol oynamaktadır.

Zürih Konsolosluk

Zürih Konsolosluğu İsviçre'de bulunan Konsolosluklardan birisidir. Konsolosluklar o bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının doğum, evlilik, pasaport, noter, askerlik gibi işlemlerinin yapılamasında görevli kurumlardır.

Zürih Türk Başkonsolosluğu Adresi

Zürih Türk Başkonsolosluğu İsviçre ülkesinde yer almaktadır. Açık adresi şu şekildedir: Turkish Consulate General in Zurich, Switzerland Weinbergstrasse 65 8006 Zurich Switzerland

Zürih Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası

Zürih Türk Başkonsolosluğu çalışma saatleri pazartesi ve cuma günleri arasında 09:00 ile 13:00 aralığındadır. 14:00 ile 17:00 saatleri arasında telefon numarası ile ulaşılabilir. Zürih Türk Başkonsolosluğu telefon numarası ise şu şekildedir: (+41) 44 368 29 00