Zürafa Sokak’ta kültür dönüşümü

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İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Zürafa, Alageyik ve Kadem sokaklardaki genelevler iki yıl önce kapatılınca evsizlerin mekânı oldu. Kapıları, camları kırılan binalar kullanılamaz hale geldi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın girişimiyle üç sokakta dönüşüm için çalışmalar başladı. Sokaktaki 37 mülkün sahibi olan Matild Manukyan’ın varisleri ile 5 mülkün sahipleriyle iletişime geçildi. Manukyan’ın miraşçıları Dora Çilingir, İlda Çilingir ve Edvin Çilingir binaların Beyoğlu’nun kültürel ve sosyal dokusuna uygun olarak düzenlenmesine izin verdiklerini, binaların tamirat ve tadilat masraflarını karşılayacaklarını söyledi.

100 YILDIR FAALİYETTEYDİ

Gerekli izinlerin alınmasının ardından Beyoğlu Belediyesi görevlileri bölgede yaklaşık 100 yıldır açık olan genelevlerin bulunduğu üç sokaktaki 42 mülkün tarihi değerlerini ve dönüşüm süreçlerini inceleme altına aldı. Yapılan araştırmalarda sokakta bir sinagog ve bir kilisenin de bulunduğu belirlendi. Proje kapsamında sokaktaki çöpler temizlenecek, yıkık evler onarılacak, tadilat planları çıkarılacak. Daha sonra ise binalarda kültür ve sanat alanında çalışmalar yapılacak alanlar yaratılacak. Binalardaki bölümler kafe, kitap evleri ve sanat merkezlerine dönüştürülecek.

MANUKYAN'IN AİLESİNE TEŞEKKÜR

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Projenin yaklaşık 2 yıl sürmesi planlanıyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Zürafa Sokak’ta düzenlediği toplantıda şunları söyledi: “İki yıldır pandemi nedeniyle kapalı olan genelevlerin bulunduğu Zürafa Sokak’taki evleri bugün itibarı ile kültür sanat merkezi haline getireceğimiz haberini paylaşıyorum. Beyoğlu Kültür ve Sanat Yolu projemizi güçlendirme düşüncesindeyiz. Belediye olarak sokağa yeni bir fonksiyon kazandıracağız. Buradan Manukyan’ın varislerine teşekkür ediyorum.”



