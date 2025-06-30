Zümrüt yeşili küle döndü

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SAKARYA VE BİLECİK’TE 13 KÖY BOŞALTILDI

- Sakarya’nın Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesi Paşalar Konağı mevkisinde cuma günü 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgârın da etkisiyle yayılan alevler, Bilecik’in Gölpazarı ilçesine sıçradı. Yangın nedeniyle Sakarya’da 2, Bilecik’te ise 11 olmak üzere toplam 13 köy boşaltıldı. Bazı köylerde evler alevlere teslim oldu. 1 uçak, 16 helikopter, 174 arazöz, 10 iş makinesi, 957 personelle müdahale edilen alevler, önceki gece yağan yağmurun da etkisiyle gücünü kaybetti. Alevler dün üçüncü günde büyük oranda kontrol altına alındı.

MANİSA’DA RÜZGÂRLA YAYILDI

- Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi’nde önceki gün 11.30 sıralarında orman yangını da kuvvetli rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 4 uçak, 11 helikopter, 43 arazöz, 16 itfaiye aracı, 42 su tankeri, 31 iş makinesi ve 879 personel sevk edildi. Çok sayıda mahalle tahliye edildi. Alevler 2. günde büyük oranda kontrol altına alındı. Orman yangını ile ilgili gözaltına alınan ve arıcılık yaptığı öğrenilen Doğan Barca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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HAVRAN’DA MAHALLELERE TAHLİYE

- Balıkesir’in Havran ilçesi kırsal Halılar Mahallesi’nde önceki gün 10.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Halılar ile Sarnıç mahalleleri tahliye edildi. Takviye olarak çevre illerden gönderilen 2 uçak ve çeşitli kurum ve kuruluşlardan 25 aracın desteğiyle söndürme çalışmalarına dün de devam edildi. Alevler 24 saatlik çaba sonucunda 10.30 itibarıyla kontrol altına alındı.

EDİRNE’DE 20 SAAT MÜCADELE

- Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Ömeroba köyü yakınlarında önceki gün 14.00 sıralarında bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını rüzgârın etkisiyle yayıldı. Yangın 20 saatin ardından dün kontrol altına alındı.

BURSA’DA HAVAİ FİŞEK ORMAN YAKTI

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- Bursa’nın Mudanya ilçesindeki ormanlık alanda önceki gece 22.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre yangın, düğünde atılan havai fişek nedeniyle çıkarken, alevler hızla yayıldı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. İnegöl kırsal Sungurpaşa Mahallesi’ne çıkan yangında da 50 dönüm buğday tarlası yandı.

İZMİR’DE 5 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

- Dün de İzmir’in Menderes ilçesinde Kuyucak ile Seferihisar’ın Orhanlı mahalleleri arasında kalan ormanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye Orman Genel Müdürlüğü’ne ait 6 uçak, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı ile 3 dozer sevk edildi.

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Alevler Seferihisar’ın Yeni Orhanlı Mahallesi ile Ürkmez mevkisindeki Cumhuriyet ve Atatürk mahallerine kadar ulaştı. Alevlerin sıçradığı 3 ev zarar gördü. İzmir Valisi Süleyman Elban, sahada 1113 kişilik kara ekibinin yanı sıra 122 arazöz, 74 su tankeri, 84 iş makinesiyle müdahalenin sürdüğünü ifade ederek, Atatürk ve Cumhuriyet mahalleleri ile birlikte Orhanlı, Payamlı ve Kavakdere mahallelerinin tahliye edildiğini açıkladı. Üç vatandaşın dumandan etkilendiğini de belirten Elban, “Yangının elektrik hatlarından kaynaklandığını düşünüyoruz” dedi. Elban, kuvvetli rüzgâr nedeniyle hava araçlarının büyük kısmının çalışamamasının mücadeleyi olumsuz etkilediğini de sözlerine ekledi.

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Gaziemir ilçesindeki yangında rüzgârın etkisiyle yayılan alevler, Otokent Galericiler Sitesi’ne de sıçradı. Sitedeki bir oto galerisi yangından zarar gördü. Birçok kişi araçlarını yangın bölgesinden uzaklaştırmaya çalıştı. Çok sayıda araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Alevler Beyazevler mevkisine kadar ulaşırken yangının otoyol kenarına yayılması nedeniyle trafik güvenliği açısından bazı yollar tedbir amaçlı kapatıldı.

Tire ilçesi Alacalı Mahallesi’ndeki otluk alanda çıkan yangında da 3 ev, 1 traktör ve 1 otomobil kullanılamaz hale geldi.

AZ SAYIDA AĞAÇ KURTULDU

Sakarya’da başlayıp Bilecik’e sıçrayan yangının ardından bölge havadan görüntülendi. Zümrüt yeşili ormanlardan geriye simsiyah bir görüntü ve yol kenarlarında yanmaktan kurtulmuş az sayıda ağaç kaldı.

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ALEVLERE 9287 SORTİ

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir’de Menderes ile Seferihisar ilçeleri arasında çıkan orman yangınının etkili olduğu alanları havadan inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Orhanlı Mahallesi’nde basın mensuplarına açıklama yapan Yumaklı, “Bugün ülkemizde 77 yangın oldu. Bunlardan 53’ü orman dışındaydı. 9 tanesi büyüktü. Bunlardan Manisa Akhisar, İzmir Kuyucak ve Doğanbey devam ediyor. 3 yangın da ciddi” dedi.

Bakan Yumaklı, yangınlarla canla başla mücadele eden orman işçilerne de özel olarak teşekkür etti.

HAVA ARAÇLARI TEHLİKE ATLATTI

Kısmen kontrol altına alınan Manisa Akhisar’daki yangının rüzgar nedeniyle yeniden başladığını, diğer yangınların ekiplerin yoğun çabalarıyla kontrol altına aldığını ifade eden Yumaklı, İzmir’de yer yer rüzgarın 120 kilometreye ulaştığını, bu nedenle bazı hava araçlarının düşme tehlikesi geçirdiğini dile getirdi.

Yumaklı, İzmir’deki yangınlarda 1113 personel, 11 uçak, 27 helikopter, 281 arazöz, iş makinası ve diğer araçlarla müdahale edildiğini anlattı. Yangınlara müdahale sırasında 2 uçağın sürekli görev yaptığını vurgulayan Yumaklı, şöyle devam etti: “Şu an için boşaltılan 4 köy ve 2 mahalle vardı. Gerekirse herhangi bir risk almayacağız” dedi.

1 AYDA 1459 YANGINA MÜDAHALE

1 Haziran’dan itibaren çıkan orman yangınlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Yumaklı, şunları kaydetti: “1 Haziran’dan bu yana 569’u ormanda 890’ı da orman dışında olmak üzere 1459 yangına müdahale ettik. Bu yangınlarda hava araçlarımız 9 bin 297 sortide, 30 bin 857 ton su attı. 258 yangın anızdan, 126 yangın sigara izmaritinden çıktı. 34 yangın piknik ateşinden, 26 yangın da çöplükten çıktı. Sadece 4 tane havai fişeklerin atılmasından çıktı. Yani artık bu alışkanlıklarımızı terk etmemizin zamanı geldi de geçti bile”

ADNAN MENDERES HAVALİMANI KAPATILDI

İzmir’in Gaziemir ilçesinde devam eden orman yangını nedeniyle dün 16.00’dan itibaren Adnan Menderes Havalimanı’nın uçuşlara geçici olarak kapatıldığı bildirildi. İzmir varışlı bazı uçuşlar farklı havalimanlarına yönlendirildi.

ÖNCE EVİNİ SONRA ORMANI YAKMIŞ

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir’in Buca ilçesindeki orman yangınıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir’in Buca ilçesinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli bir kişinin, benzinle yangını başlattığı gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtti. Bakan Tunç, “İkametini kundakladığı ve sonrasında da orman yangınını başlattığı iddia edilen şüpheli şahıs hakkında, ‘kasten orman yangınına sebebiyet verme’ suçu kapsamında adli işlem başlatılmıştır” ifadesini kullandı.

17 GÖZALTI

Bakan Tunç ayrıca “26-28 Haziran tarihleri arasında çıkan yangınlarla ilgili sürdürülen soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 17 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Bakan Tunç, Sakarya’dan Bilecik’e sıçrayan orman yangınına ilişkin de “Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu, yangın nedeniyle tedbiren boşaltılmış, 1081 tutuklu ve hükümlü çevre illerdeki açık ceza infaz kurumlarına güvenli şekilde nakledilmiştir” bilgi verdi.

Bilecik’in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerindeki köylerde büyük hasar var. Köprücek Köyü’nde evler alevlere teslim oldu. Bakan Murat Kurum açıklamasında “Yaraları hızla saracağız” dedi.

BAKAN KURUM: HASAR TESPİTİ YAPILDI

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sakarya’nın Taraklı ilçesinde başlayan ve Bilecik’in köylerine sıçrayan orman yangınında Gölpazarı ve Osmaneli ilçesindeki 3 köyde; 23’ü ev, 47 birimin yıkıldığını, 41 ev ile 25 ahır ve depo gibi birimin ağır hasar aldığını açıkladı.

Cuma günü başlayan yangınla ilgili çalışmaları sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, “Bilecik’in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde meydana gelen orman yangınları ilk dakikadan itibaren takibimizde. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerimizce hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. 2 ilçedeki 3 köyde; 128 yapıdaki toplam 150 bağımsız bölümü inceledik. 23’ü ev ve 1’i cami olmak üzere toplam 47 bağımsız birimin yıkıldığını, 41 ev ile yine 25 ahır ve depo gibi bağımsız birimin ağır hasar aldığını tespit ettik. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yaraları hızla saracağız. Müsterih olun, devletimiz yanınızdadır” ifadelerini kullandı.

YÜREKLER HOPLADI

ANTALYA kent merkezindeki tarihi Kaleiçi’nde bir otelde dün 12.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler, otelin yanında bulunan iki işletmeye daha sıçradı. Yapıların ahşap olması nedeniyle yangın kısa sürede 3 binayı da sardı. İtfaiye ekiplerince alevlerin çevredeki ev ve işletmelere sıçramaması için yoğun çalışma yürütüldü. 10 itfaiye aracı ve 35 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın, iki saatte kontrol altına alındı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, olay yerinde incelemelerde bulunurken “Müşteriler hemen tahliye edildi. Yaralı yok. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor” dedi.

SERALAR ZARAR GÖRDÜ

Öte yandan Antalya’nın Aksu ilçesi Yurtpınar ve Fettahlı mahallelerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Sera ve yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangınlara, ilk etapta 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale edildi Yangında bazı seralar ile 5 dönüm ormanlık alan ve 3 dönüm orman dışı kırsal alan zarar gördü.