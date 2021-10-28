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Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra kurtarılmıştı! Acı haber geldi

#Muhammet Saltuk Kalem#Zümrüt Apartmanı#Epilepsi Krizi
Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra kurtarılmıştı Acı haber geldi

Antalya'da epilepsi krizi sonucu yüksekten düşerek hayatını kaybeden kişinin, 2004 yılında çöken ve 92 kişinin hayatını kaybettiği Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra kurtarılan zabıt katibi Muhammet Saltuk Kalem (32) olduğu ortaya çıktı.

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2 Şubat 2004 tarihinde Konya’nın Selçuklu ilçesi Kerkük Caddesi'nde Kurban Bayramı'nın ikinci günü akşamı 11 katlı Zümrüt Apartmanı aniden çöktü. 92 kişinin enkaz altından cansız bedeni çıkartıldı. Çökme sırasında annesi ve ağabeyini kaybeden Muhammet Saltuk Kalem, enkazda oluşan boşluğa sığınarak 132 saat sonra burnu bile kanamadan kurtarıldı.

ANTALYA’DA YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

Yıllar sonra Konya Adliyesi ön bürolarda zabıt katibi olarak göreve başlayan Muhammet Saltuk Kalem, eğitim için geldiği Antalya ATGV Eğitim ve Sosyal Tesisleri'nde dün akşam saatlerinde epilepsi nöbeti geçirip balkondan düştü. Kalem, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Muhammet Saltuk Kalem'in yanında bulunan eşi Elif Kalem'in de Konya Bölge Adliye Mahkemesi'nde görev yaptığı öğrenildi. Kalem'in cenazesi Antalya'daki otopsi işlemlerinin ardından Konya'ya getirilecek.

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#Muhammet Saltuk Kalem#Zümrüt Apartmanı#Epilepsi Krizi

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