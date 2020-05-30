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Haber Giriş: 30.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

‘Zulüm 1453’te başladı diyenler kötürüm olacak’

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‘Zulüm 1453’te başladı diyenler kötürüm olacak’
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MHP Lideri Devlet Bahçeli, “Zulüm 1453’te başladı diyenler, İstanbul’u kundaklama ve kurcalama hedefi güdenler, İstanbul merkezli zillet planlarıyla pusu kuranlar aynadaki akisleri gibi kötürüm olacaklardır” dedi.

Bahçeli, Twitter mesajında şunları kaydetti: “İstanbul kabul olmuş duaların yadigârı, mübarek müjdelerin yuvası, yüzyıllar boyunca sabırla büyüyen mücadelelerin yakutudur. Köhne Bizans Malazgirt’te yenilmiş, İstanbul’da ezilmiş, fethin hayır ve bereketi Türk asırlarına mühür vurmuştur. İmar edilen ve eserlerle donatılan İstanbulun, müstesna ve muazzez tarihsel güzelliklerine rağmen, bugün sosyo-kültürel kirlenmenin de neden olduğu tahribat ve talan ile karşı karşıya olduğu açık ve acıklı bir gerçektir.” 

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