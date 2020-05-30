‘Zulüm 1453’te başladı diyenler kötürüm olacak’

Bahçeli, Twitter mesajında şunları kaydetti: “İstanbul kabul olmuş duaların yadigârı, mübarek müjdelerin yuvası, yüzyıllar boyunca sabırla büyüyen mücadelelerin yakutudur. Köhne Bizans Malazgirt’te yenilmiş, İstanbul’da ezilmiş, fethin hayır ve bereketi Türk asırlarına mühür vurmuştur. İmar edilen ve eserlerle donatılan İstanbulun, müstesna ve muazzez tarihsel güzelliklerine rağmen, bugün sosyo-kültürel kirlenmenin de neden olduğu tahribat ve talan ile karşı karşıya olduğu açık ve acıklı bir gerçektir.”