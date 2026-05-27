Zülfü Livaneli’nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı

#Ülker Livaneli#Zülfü Livaneli#Muğla
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2026 01:44

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, sanatçı Zülfü Livaneli’nin eşi Ülker Livaneli (78), evinin bahçesindeki merdivenden düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve vücudunda kırık şüphesi bulunan Livaneli tedavi altına alınırken, kazayı haber alan Zülfü Livaneli de hastaneye geldi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Bitez Mahallesi'nde meydana geldi. Zülfü Livaneli’nin eşi Ülker Livaneli, evinin bahçesinde yürüdüğü sırada dengesini kaybederek merdiven basamağından düştü. Düşmenin etkisiyle yaralanan Livaneli’yi gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptığı Ülker Livaneli, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Eşinin kaza geçirdiği ve tedavi altına alındığı haberini alan sanatçı Zülfü Livaneli de hemen hastaneye geldi. Vücudunda kırık şüphesi bulunan Ülker Livaneli’nin tedavisinin sürüdüğü belirtildi.

