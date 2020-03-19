Zülfü Livaneli'den corona virüs açıklaması
Kısa bir süre önce ABD'den dönen yazar Zülfü Livaneli, kendisi ve ailesi hakkında çıkan corona virüs iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Zülfü Livaneli'nin açıklaması şöyle;
"Serenade for Nadia" adıyla ABD'de yayımlanan romanımın tanıtım çalışmaları kapsamında eşim ve kızımla birlikte bulunduğumuz ABD'den geçtiğimiz günlerde döndük. Koronavirüs salgınının tüm dünyayı tehdit ettiği bugünlerde, yetkililerin uyarıları doğrultusunda hem kendi sağlığımızı hem de çevremizi ve toplumu korumak adına gerekeni yaparak kendimizi 14 gün boyunca evimizde karantina altına aldık. Hepimizin sağlığı yerinde, bugünlerde hepimizin yapması gerektiği üzere sosyal mesafeyi korumaya devam edeceğiz. İlginiz için teşekkür ederim."
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