Zülfü Livaneli'den corona virüs açıklaması

Zülfü Livaneli'nin açıklaması şöyle;

"Serenade for Nadia" adıyla ABD'de yayımlanan romanımın tanıtım çalışmaları kapsamında eşim ve kızımla birlikte bulunduğumuz ABD'den geçtiğimiz günlerde döndük. Koronavirüs salgınının tüm dünyayı tehdit ettiği bugünlerde, yetkililerin uyarıları doğrultusunda hem kendi sağlığımızı hem de çevremizi ve toplumu korumak adına gerekeni yaparak kendimizi 14 gün boyunca evimizde karantina altına aldık. Hepimizin sağlığı yerinde, bugünlerde hepimizin yapması gerektiği üzere sosyal mesafeyi korumaya devam edeceğiz. İlginiz için teşekkür ederim."