Züleyha’nın katili yakalandı

Haberin Devamı

İSTANBUL Fatih’te yaşayan, çevresinde Züleyha olarak tanınan Özbekistan uyruklu Kholimakhon Odilovna Akhmadova’dan (36) uzun süredir haber alamayan komşuları, durumu 21 Eylül gecesi ev sahibine bildirdi. Daireye gelen ev sahibi, çilingir yardımıyla kapıyı açtırarak içeri girdi. Yatak odasında Züleyha’yı boğazı bıçakla kesilmiş bir halde ölü bulan ev sahibi, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

BİRLİKTE GİRDİLER TEK ÇIKTI

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, cinayet şüphelisinin 17 Eylül’de Akhmadova ile eve girdiğini, 1 gün sonra yalnız başına evden ayrıldığını tespit etti. Güvenlik kameraları üzerinden şüphelinin geliş ve gidiş güzergahlarını da inceleyen polis, 1 ay önce Özbekistan’dan Türkiye’ye geldiğini ve olayın ardından tekrar Özbekistan’a kaçtığını belirledi. Bunun üzerine konsolosluk aracılığıyla Özbekistan yetkilileriyle görüşme yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, görüşme sonucu kimliği tespit edilen Akmaljon Rustamovıch S.’yi (46) Özbekistan’da yakaladı. Şüphelinin üzerinden 2 cep telefonu çıkarken, bir telefonu öldürdüğü kadına ait olduğu anlaşıldı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

‘BENİ KULLANIYORDU’

Ayrıca Özbekistan’da yapılan sorgusunda, suçunu itiraf ettiği öğrenilen şüpheli ifadesinde, “Beni kullanıyordu, beni kandırıyordu, ben onu seviyordum” dedi. Şüphelinin ifadesinde ayrıca, olay sırasında alkollü olduklarını, Akhmadova’nın kendisinden şantaj yoluyla para istediğini, cinayeti bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin Özbekistan’daki işlemlerinin sürdüğü bilgisi edinildi.