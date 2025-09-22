×
Züleyha’nın katili bulunsun

Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2025 07:00

İSTANBUL Fatih’te yaşayan Özbekistan uyruklu Züleyha E.’den (36) günlerdir haber alamayan arkadaşı, durumu ev sahibine bildirdi.

Kadının yaşadığı eve gelen ev sahibi ile arkadaşı, çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Züleyha E. boğazı kesilmiş bir halde ölü bulundu. Kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

‘SÜREKLİ ŞİDDET UYGULUYORDU’

Aynı binada yaşayan Ahmet Eskimiş, “Geleni gideni çok oluyordu. Genellikle tanımadığımız kişiler gelirdi. Gürültü nedeniyle birkaç kez uyardık. Bazı komşularda numarası vardı, mesajlaşma uygulamasında son görülmesi çarşamba günüydü. Genellikle tek yaşıyordu ama arkadaşları sık sık gelip gidiyordu. Bildiğim kadarıyla Türk vatandaşı olmayan bir sevgilisi vardı. Daha önce birkaç kez şiddet uyguladığını duyduk. Tam olarak bilmiyorum ama sürekli şiddet gösteriyordu” dedi. Mahalle sakinlerinden Arzu Dinç de onu pek tanımadıklarını anlatarak, “Kavga, gürültü sesi de hiç duymadım” dedi.

