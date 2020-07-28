Züleyha isminin anlamı nedir? Züleyha ne demek?

Züleyha köken olarak Arapça bir isimdir. Hem isim olarak hem de sözlük anlamı kapsamında farklı anlamları bulunmaktadır. Tarihi açıdan da güzel bir anlamının olmasının yanı sıra bir kız çocuğu için verilebilecek en hoş isimlerden biridir.

Züleyha İsminin Anlamı

Züleyha adı için öncelikle isim anlamına bakıldığı zaman şu karşılığı alıyoruz.

- Hz. Yusuf'un hanımıdır. Güzelliği ile ünlenmiştir.

Aynı zamanda Züleyha ismi sözlük anlamı üzerinden de oldukça hoş bir anlama sahiptir.

- Su perisi.

Böylesi kulağa hoş gelen ve anlamı açısından da çok beğenilen bu güzel isim son zamanların en popüler adları arasına girmiş durumda. Özellikle anlamı açısından internetten çok sık araştırılıyor ve kız çocukları için değerlendiriliyor. Eğer henüz minik yavrunuz için bir isim bulmamış iseniz o zaman bu güzel adı kullanabilirsiniz.

Bu güzel isim genelde tek başına kullanılır. Ancak isteğinize bağlı olarak birden fazla isim ile beraber de uygun şekilde değerlendirilebilir. Başka merak edilen konulardan biri ise bu isminin Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediğidir. Bu isim Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Anlamı ve tarihi ile beraber kız çocuğu için kullanabileceğiniz isim alternatifleri içerisindedir.