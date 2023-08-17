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Züleyha Adıgüzel'i vahşice katletmişti! Katilin ifadesi ortaya çıktı

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#Tekirdağ#Kadın Cinayeti#Züleyha Adıgüzel
Züleyha Adıgüzeli vahşice katletmişti Katilin ifadesi ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2023 17:51

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Züleyha Adıgüzel'i (23) elektrik süpürgesinin kablosuyla boğarak öldüren Ümit Işık (26) tutuklanmıştı. Kan donduran cinayette katilin ifadesi ortaya çıktı. Ümit Işık'ın ifadesinde "Bana artık görüşmek istemediğini ve beni sevmediğini söyledi. Tartışma sırasında yan tarafta elektrik süpürgesi duruyordu, kablosu elime geçti. Züleyha'nın boynuna dolamaya başladım. O da bana, 'Yapma aşkım' dedi, tırnağını elime batırdı" dediği öğrenildi.

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Olay, önceki gece Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Tepe Emlak Konutları'nda meydana geldi. Çerkezköy'de bir fabrikada çalışan Ümit Işık, İstanbul'da yaşayan kız arkadaşı Züleyha Adıgüzel'i kiraladığı otomobille alıp, ilçeye getirdi. Günlük olarak kiralanan dairede ikili arasında tartışma çıktı.

Ümit Işık, Züleyha Adıgüzel'i elektrik süpürgesinin kablosu ile boğarak öldürdü. Sabaha kadar cesedin başında bekleyen Ümit Işık, ardından emniyete giderek, olay anlatıp, teslim oldu. Bunun üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri Züleyha Adıgüzel'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Züleyha Adıgüzeli vahşice katletmişti Katilin ifadesi ortaya çıktı

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ümit Işık, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'adam öldürme' suçundan tutuklandı.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Işık ifadesinde Züleyha Adıgüzel ile 1,5 ay önce tanıştıkları ve 3’üncü kez buluştuklarını anlattı. Işık'ın "Olay günü İstanbul'dan onu almak için Çorlu ilçesinden araba kiraladım. İstanbul'a giderek Züleyha'yı alıp, Çerkezköy'de kiraladığım apart otele geldik. Burada bana artık görüşmek istemediğini ve beni sevmediğini söyledi. Tartışma sırasında yan tarafta elektrik süpürgesi duruyordu, kablosu elime geçti. Züleyha'nın boynuna dolamaya başladım. O da bana, 'Yapma aşkım' dedi, tırnağını elime batırdı" dediği öğrenildi.

Ümit Işık, sabah olunca, kiraladığı aracı Çorlu'ya götürüp bıraktıktan sonra tekrar daireye döndüğünü, ardından da polise gidip teslim olduğunu ifade etti.

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#Tekirdağ#Kadın Cinayeti#Züleyha Adıgüzel

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