Zülal İsminin Anlamı Nedir? Zülal Ne Demek?

Zülal Arapça kökenli olan ve Türkçede yer alan isimlerden biridir. Kız çocukları için tek başına kullanılabilen bu isim, aynı zamanda değişik adlar ile birlikte bir araya getirilebilir. Türkçedeki anlamı ise ‘saf, tatlı ve güzel’ gibi manalara gelmektedir. Bu anlamları üzerinden kız çocuğumuz için kullanabileceğiniz en güzel isimler arasında yer alıyor.

Zülal Ne Demek?

Zülal pek çok farklı anlama sahip olan ve Türkçede yavaş yavaş yaygın hale gelmeye başlayan isimlerden biridir.

- Saf

- Tatlı

- Hafif

- Güzel

- Su

Tüm bu güzel ve özel anlamları ile beraber kız çocukları için son dönemlerin en popüler isimleri arasında Zülal geldiğini söylemek mümkün. Aynı zamanda naif ve hoş tınısı ile beraber okunuşu da oldukça beğenilmektedir.

Zülal adını tek başına kullanabilir ya da değişik isimlerle harika bir uyum sağlayabilirsiniz. Bir kız çocuğuna yakışır en güzel anlamları taşıyan bu isim, karakteristik özellikleri ile de beğeni toplamaktadır. Duygusaldır ve sanatsal yönde yeteneği bulunmaktadır. Merak edenler için Zülal kelimesi Kur'an-ı Kerim'de yer almaz.