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Zula yerleri şaşırttı: Kol saati ve kulaklık kutusundan kokain çıktı!

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#Kol Saati#Kulaklık Kutusu#Uyuşturucu Operasyonu
Zula yerleri şaşırttı: Kol saati ve kulaklık kutusundan kokain çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2026 10:27

Beşiktaş'ta şüphe üzerine durdurulan motosiklet sürücüsünün kol saati ve kulaklık kutusunda gizlenmiş uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan Tuncay D. emniyete götürüldü.

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Olay, 20 Eylül Pazar günü saat 23.00 sıralarında Levazım Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Motosikletli Polis Timleri, Tuncay D.’nin kullandığı 34 NEZ 763 plakalı motosikleti durdurdu. Sürücünün üst kontrolünü yapan ekipler, kol saatinin arka kapağını açtığında bir parça halinde 0,8 gram kokain buldu.

Zula yerleri şaşırttı: Kol saati ve kulaklık kutusundan kokain çıktı

KULAKLIK KUTUSUNDA 4 PARÇA KOKAİN

Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, motosiklette de arama yaptı. Motosiklet selesinin altında bulunan kablosuz kulaklık kutusunda, 4 parça halinde 3,2 gram kokain ele geçirildi.

Zula yerleri şaşırttı: Kol saati ve kulaklık kutusundan kokain çıktı

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Kol saati ve kulaklık kutusunda bulunan toplam 4 gram kokaine ve Tuncay D.’nin üzerinden çıkan bin lira ve 100 dolara el konuldu. Gözaltına alınan Tuncay D., Levent Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Zula yerleri şaşırttı: Kol saati ve kulaklık kutusundan kokain çıktı

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#Kol Saati#Kulaklık Kutusu#Uyuşturucu Operasyonu

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