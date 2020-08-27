Zühre İsminin Anlamı Nedir? Zühre Ne Demek?

Kökeni Arapçadan gelen Zühre ismi hem okunuşu hem de anlamı ile beğenilen adlardan biridir. Kız çocukları için kullanılan bu ismin iki değişik anlamı bulunmaktadır. Ancak her iki anlamı da aynı noktayı işaret etmekte ve oldukça hoş bir ifade ortaya çıkarmaktadır.

Zühre İsminin Anlamı

Zühre kız çocukları için son zamanlarda en çok sevilen isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Farklı anlamları üzerinden siz istediğiniz anlamını tercih ederek minik yavrunuz için ona güzel bir isim bahşedebilirsiniz.

- Çoban Yıldızı

- Venüs

Böylesi anlamlı ve güzel ifadeleri nedeniyle birçok ebeveyn kız çocukları adına bu ismi değerlendirir. Genelde tek başına kullanılan Zühre ismi, aynı zamanda farklı isimlerle bir araya getirilebilir. Merak edilen konulardan biri Zühre adının Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediğidir. Zühre adı Kur'an-ı Kerim'de yer almaz.

Zirve adı aynı zamanda sözcük anlamı üzerinden de değerlendirilir. Bu konuda gündelik yaşam içerisinde sözcük karşılığı olarak, ‘gök’ anlamına gelmektedir. Ancak bu anlamı ile Türkiye'de çok fazla kullanılan bir sözcük değildir. Zühre daha çok Türkçede isim olarak kız çocukları adına değerlendirilen güzel bir addır.