Zuhal’in öldüğü yerde keşif yapılacak

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İddiaya göre bu sırada iki şüpheliye ateş açan polis A.D. Zuhal Ebrar Yıldız’ı kazayla sırtından vurdu. Genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Polis A.D.’ye de ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya tutuklu sanık A.D. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, Zuhal Ebrar Yıldız’ın annesi Dilek Yıldız ile babası Zekeriya Yıldız da ‘müşteki’ sıfatıyla hazır bulundu. Savunma yapan polis A.D., “Ben görevimi yapmaya çalışırken böyle bir olaya sebebiyet verdiğim için özür dilerim. Tek amacım motosikletin tekerini hedef alarak onları durdurmaktı” diye konuştu. Mahkeme, suç unsurlarının araştırılması için 22 Mayıs saat 09.30’da olay yerinde keşif yapılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.