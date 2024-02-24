Zuhal Ebrar’ın ölümüne 9 yıl istendi

Haberin Devamı

Beyoğlu’nda sıkışan gaspçılar polisten kaçtı. Bu sırada polis memurlarından Alper D. de durdurmak için peşlerinden ateş açtı. Seken kurşunlardan biri o sırada sokaktan geçen Zuhal Ebrar Yıldız’a (18) isabet etti ve ölümüne neden oldu. Polis Alper D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alper D. hakkında, ‘bilinçli taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 9 yıl hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi dava aşamasında Alper D.’nin tahliyesine karar verdi.

‘DURDURMAK İSTEDİ’

Davaya ilişkin görüşünü açıklayan duruşma savcısı, polis Alper D.’nin kastının kaçan şüphelileri vurmak değil durdurmaya çalışmak olduğunu belirterek, “Ancak netice öngörülebilirdi” dedi.

Mahkeme, tarafların mütalaaya ilişkin beyan ve savunmalarını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.