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Zuhal Ebrar’ın ölümüne 9 yıl istendi

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#İstanbul#Gaspçılar#Polis
Zuhal Ebrar’ın ölümüne 9 yıl istendi
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2024 07:00

İstanbul’da polis memuru Alper D. ve ekip arkadaşları 11 Aralık 2022 günü 2 firari gaspçının peşine düştü.

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Beyoğlu’nda sıkışan gaspçılar polisten kaçtı. Bu sırada polis memurlarından Alper D. de durdurmak için peşlerinden ateş açtı. Seken kurşunlardan biri o sırada sokaktan geçen Zuhal Ebrar Yıldız’a (18) isabet etti ve ölümüne neden oldu. Polis Alper D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alper D. hakkında, ‘bilinçli taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 9 yıl hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi dava aşamasında Alper D.’nin tahliyesine karar verdi.

‘DURDURMAK İSTEDİ’

Davaya ilişkin görüşünü açıklayan duruşma savcısı, polis Alper D.’nin kastının kaçan şüphelileri vurmak değil durdurmaya çalışmak olduğunu belirterek, “Ancak netice öngörülebilirdi” dedi.

Mahkeme, tarafların mütalaaya ilişkin beyan ve savunmalarını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

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#İstanbul#Gaspçılar#Polis

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