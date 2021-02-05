Zuckerberg zirvede tek kaldı

Bu yöndeki ilk adım 2011’de Apple’ın kurucusu Steve Jobs’un kanser tedavisi gördüğü dönemde yerini Tim Cook’a bırakmasıyla başladı. Onu 2014’te Microsoft’un kurucusu Bill Gates izledi. Zuckerberg’i diğer isimlerden ayıran ise henüz 37 yaşında olması.