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Dünya
Haber Giriş: 05.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Zuckerberg zirvede tek kaldı

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Zuckerberg zirvede tek kaldı
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Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un CEO’luk görevinden ayrılacağını açıklamasından sonra, dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinde kurucu ve tepe yöneticisi konumunda kalan tek isim Facebook’un patronu Mark Zuckerberg oldu.

Bu yöndeki ilk adım 2011’de Apple’ın kurucusu Steve Jobs’un kanser tedavisi gördüğü dönemde yerini Tim Cook’a bırakmasıyla başladı. Onu 2014’te Microsoft’un kurucusu Bill Gates izledi. Zuckerberg’i diğer isimlerden ayıran ise henüz 37 yaşında olması.

Zuckerberg zirvede tek kaldı

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