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Zübeyde Hanım’a 102. yıl anması

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#Zübeyde Hanım#Anma#İzmir
Zübeyde Hanım’a 102. yıl anması
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 07:00

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, ölümünün 102. yılında İzmir’deki anıtmezarında törenle anıldı.

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Karşıyaka Kaymakamlığı’nca düzenlenen törende Kaymakam Özkan Demir, Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri anıtmezara çelenk sundu. Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Törenda Türk Kadınlar Birliği Karşıyaka Şube Başkanı Mehpare Özkaban da bir konuşma yaptı. Karşıyaka Belediyesi de anıtmezarda anma töreni düzenledi. Vatandaşlar da anıtmezara ziyarette bulunarak karanfil bıraktı.   

Zübeyde Hanım’a 102. yıl anması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Zübeyde Hanım’ı vefatının 102’nci yıldönümünde andı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Lideri Özgür Özel, “Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı vefatının 102’nci yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.

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#Zübeyde Hanım#Anma#İzmir

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