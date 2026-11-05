Zorlu’ya veda

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Bir süredir kanser tedavisi gören ve geçtiğimiz cumartesi günü yoğun bakıma alınan Zorlu’nun vefatı, iş, siyaset ve cemiyet hayatını yasa boğdu. Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde düzenlenen cenaze töreninde eşi, çocukları, torunları, yeğenleri ve yakınları taziyeleri kabul etti. Türk sanayisinin gelişimine uzun yıllar yön veren Ahmet Nazif Zorlu’nun cenaze törenine 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Arslan, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Demirören, Abdülkadir Albayrak, Abdürrahim Albayrak, Hakan Ateş, Bekir Okan, Bülent Eczacıbaşı ve Abdülkadir Konukoğlu’nun da olduğu çok sayıda işinsanı katıldı. Törende Zülal Zorlu’nun eşinin tabutu başında söylediği “Bırakıp gitti beni” sözleri duygusal anlar yaşattı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla omuzlara alınan Ahmet Nazif Zorlu’nun naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürülerek aile kabristanlığına defnedildi.



