Zorlukların ayıramadığı dostluk

Memleketi Bolu’dan 1952 yılında aşçı olmak için İstanbul’a gelen Fehmi Yıldıran ile Beyoğlu’ndaki Rönesans Pastanesi’nde tanıştığı Yorgo Fotiadis’in dostluk hikâyesi, İngiliz Guardian gazetesine konu oldu. Kurtuluş’ta paskalya çörekleriyle meşhur Üstün Palmie Pastanesi’nin sahibi Fehmi Yıldıran, Yorgo Fotiadis ile dostluklarını şöyle anlatıyor:

BİRBİRİMİZDEN ÖĞRENDİK

“Ben pastacılığı Rumlardan öğrendim. Önce imalathanede çırak olarak başladım sonra yardımcı oldum, kalfa oldum ve sonra da usta oldum. Ben çırak olarak aşağıda bulaşık yıkarken Yorgo da pastanede tezgâhtardı, çok güzel paketleme yapardı. Zaman içerisinde çok samimi dost olduk. Birbirimize çok şey öğrettik. Yıllar dostluğumuzu azaltmadı. O Bolu’ya benim köyüme geldi, ben onun memleketine gittim, İzmir’de tatillere gittik. 1950’li yıllarda izin günümüz olan pazar günleri ufak deniz motorları kiralar Adalar’da geziler yapardık. 50 Rum olurdu, tek Türk ben olurdum onların arasında. O yıllarda ben onlardan çok şey öğrendim, ben de onlara çok şey öğrettim diyebilirim.”

‘DOSTLARIMIZDAN AYRILDIK’

Ne var ki bu yakın dostluk 1965 yılında Yorgo Fotiadis’in pasaportunun uzatılmamasıyla bir dönem sekteye uğramış. Yunan vatandaşı olan Fotiadis seçim yapmak zorunda kalmış. Türk vatandaşlığına geçmesi durumunda askerlik yapmak zorunda kalacak olan ancak sağlık problemleri sebebiyle askere gidebilecek durumu olmayan Fotiadis, Atina’ya yerleşmeye karar vermiş. Fehmi Yıldıran o günleri şöyle anlatıyor: “Birlikte çalıştığımız pastaneden sonra Yorgo bir imalathane kurmuştu. Kestane şekeri üretiyordu. Ancak pasaportu uzatılmayınca Atina’da yeni bir hayat kurmaya karar verdi. Çok zor günlerdi. Tüm bu siyasi kararlar alınırken halkın arasında hiçbir sorun yoktu. Sorun hep siyasetçilerden kaynaklandı. Bizler büyük üzüntü yaşadık. Dostlarımızdan ayrıldık. Yorgo Türkiye’yi terk etmek zorunda kalınca imalathanesini bana devretti. İmalathaneyi bir süre devam ettirdim. Ardından 1970 yılında Palmie Pastanesi’ni açtım. O yıllarda Beyoğlu’nda Tünel’den Taksim’e kadar tam 26 pastane vardı. Hatay, Kervan, İnci, Baylan ve daha pek çok pastane. Şimdi bunlardan sadece İnci kaldı. Bir de biz.”

HATIRALARI DUVARLARI SÜSLÜYOR

Ayrı kaldıkları yıllarda sık sık bir araya gelmiş Fehmi Yıldıran ve Yorgo Fotiadis. Aileler birbirleriyle dost olmuş, araya mesafeler girse de yakın dostluk hiç bitmemiş. Fotiadis’in 1996 yılında hayatını kaybetmesi tüm aileye büyük bir üzüntü yaşatmış. Fehmi Yıldıran dostunu hiçbir zaman unutmamış. Yıldıran Beyoğlu’ndaki Palmie Pastanesi’ni aynı yıl kapatmış. 10 yıl boyunca farklı yerlerde çalışan Yıldıran Palmie Pastanesi’ni Üstün Palmie adıyla 2005 yılında Kurtuluş’a taşımış. Pastane o tarihten beri kalıplı çikolataların, paskalya çöreklerinin aranan adresi olmuş. Şimdilerde kızı Hülya Yıldıran ve damadı Can Emre Genç’in işlettiği pastanenin duvarlarını hâlâ dostu Yorgo ile Fehmi’nin fotoğrafları süslüyor. Hülya Yıldıran İngiliz Guardian gazetesinin babası Fehmi ve Yorgo’nun dostluk hikâyesini konu etmesinden büyük memnuniyet duyduğunu söylüyor: “Biz de şaşırdık böyle bir haberin çıkmasına, babam dostu Yorgo’yu hiç unutmadı, onu anmak hepimize iyi geliyor.”

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