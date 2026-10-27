Zorlu: TDT zirvesinde önemli kararlar alınacak

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Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet Başkanları Zirvesi öncesinde, AK Parti Kongre Merkezi’nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Zorlu, özetle şunları söyledi:

DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK

“Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik” temasıyla gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Liderler Zirvesi’nde çok önemli kararlar alınacak. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde pek çok anlaşmanın da ortaya konulmasının beklendiği bu zirve, Türk devletlerinin liderlerini Ankara’da bir araya getirerek, mevcut işbirliğinin daha da ilerlemesini, yeni ortaklık alanlarının ele alınmasına ve gelecek dönemin önceliklerinin de belirlenmesine ivme kazandıracaktır.

ORTAK MÜZE KART

Ortak Müze Kart uygulamasının devreye girmesiyle Türk dünyasındaki nesiller, birbiriyle doğrudan ve engelsiz bir biçimde tanışma fırsatı bulacak. İnanıyoruz ki uygulama, turizmde de hareketliliği artıracak. Bununla birlikte seyahati artırmaya yönelik olarak havalimanlarımızda Türk devletleri vatandaşları için ortak bir kontuar kurulması konusunda çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor.

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DÖNEM BAŞKANLIĞI TÜRKİYE’YE GEÇECEK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde yer alan Millet Ormanı açılışı gerçekleştirilecek. Ülkelerimiz arasındaki tarihi ve kültürel bağların bir nişanesi olarak 16 Türk devletinin bayrağının tam ortasında Bilgekağan, Kültigin ve Tonyukuk kitabelerinin birebir örneği, kıymetli devlet Başkanları huzurunda dünyaya duyurulmuş olacak. Liderlerin katılımı ile tarihi bir resepsiyon gerçekleştirilecek. 30 Ekim’de de Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet Başkanları Zirvesi gerçekleşecek. Zirveyle birlikte Teşkilatın dönem Başkanlığı da Türkiye’ye geçecek. Dolayısıyla önümüzdeki yıl, bizleri ve bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşları da son derece yoğun bir dönem bekliyor.”