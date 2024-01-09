Zorlu: İstanbul ve Ankara adayları bu ay tamam

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Partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Zorlu, soruları şöyle yanıtladı:

“(GİK toplantısında görüşülenler) Bazı büyükşehir adaylarımızla ilgili istişarelerimiz oldu. Yarın (bugün) Manisa’da, perşembe günü de Adana’da büyükşehir ve bazı ilçe belediye başkan adaylarımızı açıklayacağız. Samsun ve Antalya adayları için uzlaşma sağladık. 13-14 Ocak’ta Antalya’da milletvekillerimiz, GİK üyelerimiz, il başkanlarımızın katılımıyla yerel seçim değerlendirme kampı gerçekleştireceğiz. İstanbul ve Ankara için temennimiz ocak ayı tamamlanmadan bu adaylarımızı açıklayabilme yönünde olacak.

MİTİNGE KATILMAYACAĞIZ

(CHP’nin Ankara’da miting çağrısı) Mitinge katılmayacağız. Şu an için aldığımız karar bu yönde.

(AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum) Bu sorunun cevabını açıklayacağımız adayımızın vermesi çok daha doğru olacak.”