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Zorlu Holding'in eski CEO'su Cem Köksal serbest bırakıldı

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#Cem Köksal#Zorlu Holding#Vestel
Zorlu Holdingin eski CEOsu Cem Köksal serbest bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2025 15:10

'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan başlatılan re'sen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Zorlu Holding'in eski CEO'su Cem Köksal, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Köksal hakkında resen başlatılan "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Köksal'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Köksal, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI TEDBİRİYLE SERBEST BIRAKILDI

Burada savcılıkça ifadesi alınan Köksal, adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Köksal'ın yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Başsavcılık tarafından Köksal hakkında yapılan açıklamada, "Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan, Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında tüm çalışanlarına yönelik ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

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Köksal, Başsavcılığın talimatıyla dün gözaltına alınmıştı.

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CEM KÖKSAL GÖREVİNDEN DÜN İSTİFA ETMİŞTİ

Zorlu Holding Yönetim Kurulu, holdingin Üst Yöneticisi (CEO) Cem Köksal'ın pazar günü itibarıyla görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

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#Cem Köksal#Zorlu Holding#Vestel

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